Quanti libri di Heartstopper ci sono? (E come leggerli in ordine)

Manca poco meno di una settimana all’uscita di uno degli adattamenti live-action più attesi di Netflix della serie di fumetti e graphic novel di Alice Oseman, Fermacuori.

Lo spettacolo in otto parti di Netflix, basato sul volume 1 del lavoro di Oseman, racconta una meravigliosa storia d’amore omosessuale di un ragazzo che incontra un ragazzo con protagonista I suoi materiali oscuri l’attore Kit Connor nei panni di Nick Nelson, un popolare studente delle superiori dal cuore gentile e gentile, che fa uno sforzo per fare amicizia con Charlie Spring (il nuovo arrivato Joe Locke). Ma mentre la loro amicizia sboccia, entrambi iniziano a rendersi conto che potrebbe esserci qualcosa in più tra di loro.

La serie di graphic novel che esplora identità, amicizia, salute mentale e amore è stata un successo tra i lettori, e se sei curioso dei fumetti e desideri leggerli anche ma non sai da dove cominciare, allora non farlo preoccupati perché abbiamo tutti i dettagli per te di seguito.

Libri Heartstopper: come leggere e dove acquistare

Il Fermacuori i libri sono una serie di graphic novel scritti dalla pluripremiata autrice YA Alice Osema. I romanzi raccontano una splendida storia di formazione che segue la sbocciata storia d’amore tra Charlie e Nick mentre “si incontrano, diventano amici e iniziano a innamorarsi”.

Attualmente, ci sono quattro libri della serie, che ti consigliamo di leggere in ordine. Si spera che sia abbastanza ovvio che il modo migliore per leggere la serie sia seguire l’ordine dei volumi.

Quindi, per cominciare, vorrai raccogliere Heartstopper Volume Unopubblicato nel 2018, seguito da Heartstopper volume due, pubblicato nel 2019, Heartstopper volume tre, pubblicato nel 2020, e poi concludere le cose, vorrai concludere Heartstopper Volume Quattro. Dai un’occhiata ai link sottostanti per acquistare i libri!

Ci sarà una stagione 2 di Heartstopper?

Sebbene nulla sia stato ufficialmente confermato da Netflix o dal creatore della serie, lo crediamo fermamente Fermacuori potrebbe potenzialmente essere trasformato in una serie in corso. Dopotutto, si crede fortemente che la stagione 1 sia basata sul volume 1 delle graphic novel, quindi la ragione potrebbe imporre che i volumi dal 2 al 4 possano essere adattati anche nelle stagioni di Netflix.

Tuttavia, tutto dipende da quali saranno le risposte degli spettatori una volta che i primi otto episodi saranno pubblicati sullo streamer venerdì 22 aprile.