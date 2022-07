Quanti libri di Grey Man ci sono? (L’uomo grigio libri in ordine)

L’uomo grigio arriva su Netflix venerdì 22 luglio, quindi prepara i tuoi snack e le tue bevande preferite perché non vorrai perderti questo film originale! Ricco di avvincenti sequenze d’azione e della cinematografia più bella, L’uomo grigio è il film perfetto da guardare con tutta la famiglia questo fine settimana.

Il thriller d’azione proviene dal duo creativo e dinamico, i Russo Brothers, con Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely come sceneggiatori. La storia è incentrata sul mercenario più abile della CIA costretto a fuggire dopo aver scoperto accidentalmente gli oscuri segreti dell’agenzia. Con una taglia in testa, l’agente di punta viene braccato in tutto il mondo dal suo ex collega psicopatico e da assassini internazionali.

La La Terraè Ryan Gosling e Vendicatori: Fine del giocoChris Evans recita rispettivamente nei ruoli principali di Sierra Six e Lloyd Hansen. Il resto del cast include Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton e altri.

Da L’uomo grigio è basato sull’omonimo libro del 2009 di Mark Greaney, potresti chiederti quanti altri libri ci sono in Greaney’s Uomo grigio serie di libri. Non è un problema per noi. Continua a leggere per scoprire la risposta e altro ancora!

Quanti libri di Grey Man ci sono?

Ci sono un totale di 12 libri nel Uomo grigio serie di libri di Mark Greaney, ma il dodicesimo libro non è ancora uscito. È intitolato Bruciatoree l’uscita è prevista per il 21 febbraio 2023.

Ecco un elenco di tutti i titoli dei libri: Bruciatore, Il grigio Uomo, Sull’obiettivo, Occhio morto, Esplosione alla schiena, Balistico, Missione critica, Inflessibile, Grigio canna di fucile, Sierra Sei, Un minuto fuori e Agente sul posto.

I libri di Grey Man in ordine

Ecco un elenco di Uomo grigio libri in ordine di lettura di seguito:

L’uomo grigio (2009) Sull’obiettivo (2010) Balistico (2011) Occhio morto (2013) Esplosione alla schiena (2016) Grigio canna di fucile (2017) Agente sul posto (2018) Missione critica (2019) Un minuto fuori (2020) Inflessibile (2021) Sierra Sei (2022) Bruciatore (2023)

Dal momento che ce ne sono molti Uomo grigio libri che potrebbero essere adattati, la gente si chiede se questo accadrà. A partire dal 21 luglio, né Netflix né i fratelli Russo hanno annunciato sequel di L’uomo grigio. Tuttavia, secondo Variety, Joe Russo ha parlato e ha detto che lui e Anthony vorrebbero espandere il film in film futuri, ma molte persone avrebbero bisogno di guardare L’uomo grigio per realizzarlo.

Vorresti vedere i sequel del thriller d’azione? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto! Inoltre, assicurati di eseguire lo streaming L’uomo grigio quando arriverà su Netflix il 22 luglio.