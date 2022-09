Quanti film “dopo” ci sono e come guardarli?

Il Dopo i film ruotano attorno a una coppia disastrosa nei sobborghi degli Stati Uniti. Una ragazza semplice e innocente, Tessa, esce dalla sua soglia per lasciare un segno nel mondo. In modo del tutto inaspettato e inconsapevole, si imbatte in un ribelle minaccioso, misterioso e tatuato, Hardin, che si preoccupa solo di nutrire il suo ego e soddisfare i suoi bisogni sessuali. Tuttavia, dopo che si sono scontrati, le loro vite sono cambiate per sempre. Il loro incontro è stata forse l’unica parte buona della loro vita poiché dall’altra parte ci vuole un intero tributo.

Attraverso la loro esperienza, lo imparano l’amore è un magazzino che potrebbe ospitare una quantità considerevole di crudeltà. Tuttavia, ogni volta percepiscono che in qualche modo strano e tangenziale, Hardin aveva bisogno dell’ombra di Tessa tanto quanto lei aveva bisogno della sua. Si amavano in tutti i pericoli della vita e lo faranno sempre. Questo è ciò che Dopo offerte. Una saga straziante ed estremamente emozionante che ci fa risuonare tutti le nostre vite con essa. Fin dalla prima puntata, è stato un ottovolante di un franchise ossessivo per il pubblico.

Ne senti parlare per la prima volta? Bene, dobbiamo dire che ti stai perdendo la vita. Ma non preoccuparti perché ti abbiamo coperto. Ecco tutti i dettagli su quanti Dopo i film sono lì e dove puoi trasmetterli in streaming.

Quanti film After ci sono e dove puoi guardarli in streaming?

Il Dopo La serie di film è basata su un romanzo di Anna Todd con lo stesso nome. Il cast dei film Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young e Hero Finesse Tiffin nei panni del ragazzo scontroso e cattivo con il viso di un principe, Hardin Scott. Il primo film, Dopo, che testimonia la primavera della loro relazione nelle scappatelle universitarie ha colpito il pubblico di Amazon Prime con il suo carisma nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da After Movie (@aftermovie)

I fan erano diventati assolutamente ossessionati dalla coppia e hanno aspettato per un anno prima che avessimo il prossimo film. Chiamata la seconda rata Dopo che ci siamo scontrati, consegnato da Netflix nel 2020 è ancora sulla sua piattaforma. Questo film ha mostrato i rigidi e freddi inverni delle loro vite, scatenando spietatamente il caos nella vita della coppia. Tuttavia, sono tornati l’uno dall’altro, ed è stato anche un capolavoro completo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da After Movie (@aftermovie)

Il terzo e l’ultimo film del franchise che ci ha completamente devastato è stato Dopo che siamo caduti. È stato di gran lunga il film più intenso e straziante della serie è disponibile su Netflix. Ci ha letteralmente fatto piangere a squarciagola ogni quindici minuti. Proprio quando pensavamo che non potesse andare peggio, una serie di misteri oscuri e complicazioni delle loro famiglie hanno frustato ancora una volta la coppia, lasciandoli sconcertati.

Tuttavia, eccoci qui, con l’ultima e ultima puntata, Dopo sempre felice, che è sbarcato oggi nelle sale cinematografiche. Netflix riceverà il film entro pochi mesi. Ora sappiamo cosa hanno in serbo per noi Anna Todd e il regista Castille Landon. Tuttavia, tieni presente che ti spezzerà di nuovo il cuore in mille pezzi come da trailer. Ma speriamo davvero che finisca con una nota più morbida con la coppia ancora insieme.

Non per esagerare, ma i fan sono molto legati al franchise e moriremmo per un lieto fine per Hardin e Tessa. Concediti la sorpresa finale al cinema e poi su Netflix, poiché questa è l’ultima volta che vediamo la coppia insieme sullo schermo.

LEGGI ANCHE: Quando sarà “After Ever Happy” su Netflix? Ecco tutto ciò che devi sapere

Il post Quanti film ‘dopo’ ci sono e come guardarli? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.