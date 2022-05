Quanti film di Jackass sono in streaming su Netflix?

Non c’è niente di meglio che vedere Johnny Knoxville e il resto del suo equipaggio amante del caos tentare di realizzare alcune delle acrobazie più pericolose e da far rizzare i capelli di tutti i tempi nel Asino film.

Che si tratti di prendere una pallina da tennis puntata direttamente verso l’inguine o di farsi depilare le sopracciglia da un’aquila, questa squadra di individui alla ricerca del brivido è disposta a fare di tutto per mettere in scena le loro avventure più sfrenate. Per fortuna, non esitano mai a portarci con loro nel loro viaggio.

Se hai imparato ad amare Asino per quanto ne abbiamo, allora dovresti assolutamente dare un’occhiata a tutti i titoli che Netflix ha attualmente a disposizione per lo streaming oggi.

Film di Jackass su Netflix

Asino: Il film è il primo posto per iniziare il tuo binge-watch. Il film del 2002 ha dato il via all’epico franchise cinematografico che abbiamo oggi ed è qui che sono nate tonnellate di idee pericolose nelle puntate future. Inoltre, questo film ci ha portato in tutto il mondo e realizzato Asino il fenomeno globale che è oggi.

Oltre al titolo del 2002, gli abbonati possono anche guardare i seguenti titoli su Netflix:

Jackass 2.5 Non classificato

Jackass 3.5: Il film senza rating

Jackass presenta: Cattivo nonno .5

Ultimo ma non meno importante, gli spettatori possono trasmettere in streaming ogni secondo Asino 4.5 in questo momento su Netflix. Il film del 2022 è interpretato da Chris Pontius, Steve-O, Dave England, Preston Lacy, Ehren McGhehey e il resto del gruppo turbolento di Johnny Knoxville. Il titolo presenta anche alcuni ospiti speciali. Brutto viaggioC’è Eric Andre, Tony Hawk, Rob Dyrdek e Tyler the Creator, solo per citarne alcuni.

Ad oggi, Netflix non ha attualmente Asino per sempre, l’acclamato film che vede come protagonisti alcune delle suddette celebrità. Tuttavia, è probabile che il sito alla fine acquisirà il film del 2022. Mentre aspettiamo che arrivi quel giorno emozionante, dai un’occhiata al trailer ufficiale del film qui sotto.

Ora che sai quali film puoi guardare in streaming oggi, è tempo di andare su Netflix per guardare tutte le acrobazie selvagge che non oseresti provare ma che sei più che disposto a guardare.