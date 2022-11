Quanti episodi in The Guardians Of The Galaxy Holiday Special?

Mentre il Marvel Cinematic Universe continua ad espandersi nel mondo della TV, offre ai creatori la possibilità di sperimentare diversi formati.

Questo è esattamente ciò che James Gunn sta portando in tavola con l’ultima aggiunta della serie Guardian Of The Galaxy, uno speciale per le vacanze.

Il regalo festivo è stato molto atteso da quando è stato annunciato per la prima volta e con l’avvicinarsi del suo arrivo, i fan sono rimasti con molte domande man mano che sono emersi nuovi dettagli, tra cui se The Guardians Of The Galaxy è una serie o un film unico e se ci sono più episodi da guardare.

Data di uscita dello speciale natalizio dei Guardiani della Galassia e anteprima della trama

Lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia è volato su Disney+ il 25 novembre 2022, esattamente un mese prima di Natale.

Riprendendo la storia qualche tempo dopo che i Guardiani della Galassia si sono separati da Thor, la banda intraprende una nuova avventura ma Peter Quill è ancora giù di morale dopo aver perso Gamora.

Dopo aver appreso che il Natale sulla Terra si sta avvicinando, Drax e Mantis giurano di viaggiare sul pianeta natale di Peter e riportargli il miglior regalo di sempre.

In modo piuttosto allarmante, la coppia decide di recuperare l’eroe d’infanzia di Quill, Kevin Bacon, e si mette a cercare di “persuadere” la star di Footloose a unirsi a loro.

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

Quanti episodi ci sono in The Guardians Of The Galaxy Holiday Special?

The Guardians Of The Galaxy Holiday Special consiste in un solo episodio.

Come suggerito dal titolo, la storia dei Guardiani della Galassia a tema natalizio è uno speciale unico che è stato rilasciato per aiutare a portare i fan nell’atmosfera festosa con l’avvicinarsi di dicembre.

The Guardians Of The Galaxy segue l’esempio dello spettrale speciale Werewolf By Night che è stato rilasciato prima di Halloween.

Come lo speciale precedente, Guardians Of The Galaxy Holiday Special non è una serie completa e inoltre non può essere considerato un lungometraggio grazie alla sua durata di 44 minuti.

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

Qual è il prossimo progetto Marvel su Disney+?

I prossimi progetti Marvel programmati per sbarcare su Disney+ sono Secret Invasion e la seconda stagione di What If…?

Entrambe le serie andranno in onda all’inizio del 2023 – nessuna data di uscita è stata ancora annunciata per entrambe – e determinano l’inizio della Fase 5 dell’MCU sul piccolo schermo dopo Black Panther: Wakanda Forever e Guardians Holiday Special completano la fase 4.

Il 2023 sembra destinato a essere un altro anno impegnativo per l’uscita televisiva della Marvel poiché Echo, Loki stagione 2, Ironheart e Agatha: Coven Of Chaos arriveranno anche nel corso dell’anno.

Nel frattempo, sul grande schermo, la Fase 5 inizierà con Ant-Man And The Wasp: Quantumnania nel febbraio 2023 e sarà seguita da Guardians Of The Galaxy Vol. 3 e The Marvels rispettivamente a maggio e luglio.

Speciale vacanze I Guardiani della Galassia © Marvel Studios | Disney+ | Jessica Miglio

The Guardians Of The Galaxy Holiday Special è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato il 25 novembre 2022.

