Quando hai voglia di rilassarti e rilassarti con un buon film o spettacolo, qual è il primo posto in cui guardi?

È probabile che sia Netflix. Il popolare servizio di streaming si è gradualmente elevato allo status di essenziale per la famiglia nel corso degli anni, offrendo agli abbonati una vasta gamma di contenuti di tutti i generi.

Più recentemente, i fan dei drammi legali americani sono stati trattati con un nuovo entusiasmante titolo destinato a diventare un’ossessione. Ovviamente stiamo parlando di Partner Track.

Sviluppato da Georgia Lee e basato sul romanzo di Helen Wan del 2013 The Partner Track, potresti voler sapere quanto tempo hai con questi personaggi prima di immergerti in…

Traccia del partner. Cr. Vanessa Clifton/Netflix © 2022

Quanti episodi in Partner Track su Netflix?

Partner Track è composto da 10 episodi in totale.

Tutti gli episodi della prima stagione sono stati presentati in anteprima sulla piattaforma simultaneamente venerdì 26 agosto 2022.

Se devi ancora immergerti, almeno ora sai che la serie offrirà una visione abbuffata completa e soddisfacente.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, la serie punta l’obiettivo su Ingrid Yun (interpretata da Arden Cho), una giovane avvocato che si occupa della sua vita professionale e personale. Affronta sfide morali mentre il suo viaggio continua la scalata in uno studio legale d’élite di New York City.

Finora, né Netflix né i creatori hanno annunciato il rinnovo della stagione 2 di Partner Track, ma l’episodio 10 probabilmente crea una serie di potenziali stagioni.

Cast di Partner Track

Dal momento che è uno spettacolo nuovo di zecca, potresti voler sapere chi sono le stelle dietro i personaggi:

Arden Cho nel ruolo di Ingrid Yun

Alexandra Turshen nel ruolo di Rachel Friedman

Bradley Gibson nel ruolo di Tyler Robinson

Dominic Sherwood nel ruolo di Jeff Murphy

Rob Heaps nel ruolo di Nick Laren

Nolan Gerard Funk nel ruolo di Dan Fallon

Matthew Rauch nel ruolo di Marty Adler

Roby Attal nel ruolo di Justin Coleman

Lena Ahn nel ruolo di Lina Yun

Desmond Chiam nel ruolo di Zi-Xin ‘Z’ Min

Catherine Curtin nel ruolo di Margo

Fredric Lehne nel ruolo di Ted Lassiter

“Ci immergiamo e racconteremo le nostre storie”

Arden Cho si è recentemente seduto per una conversazione con The Wrap e ha parlato della diversità in Partner Track e del più ampio panorama dei media:

“Ingrid si distingue solo per cominciare. È una donna asiatica americana e c’è una certa diversità nello studio, ma è molto chiaramente notato. Hai solo detto: ‘Oh, abbiamo un paio di persone di colore. Mettiamoli insieme, e questa è la tua diversità”, che è qualcosa che vediamo accadere nel mondo”.

Ha continuato: “Siamo un po’ sparsi qua e là, ma adoro il fatto che con ‘Partner Track’ ci immergiamo e raccontiamo le nostre storie – le nostre storie complesse dal nostro punto di vista – ed è qualcosa che Sono così entusiasta che il mondo ne veda finalmente la necessità.

Partner Track è ora in streaming su Netflix.

