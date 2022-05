Quanti episodi ha Stranger Things in totale?

Il successo di fantascienza degli anni ’80 Cose più strane, con Millie Bobby Brown, sta ufficialmente tornando sui nostri schermi alla fine di questo mese e stiamo già contando i giorni, le ore e i minuti prima che possiamo immergerci nel mondo agghiacciante di Upside Down.

Abbiamo aspettato di riunirci con i nostri adolescenti Hawkins preferiti per quasi tre anni, ma l’attesa è quasi finita, come il 27 maggio, Cose più strane stagione 4 vol. 1 sarà disponibile per lo streaming su Netflix!

Dato che è passato così tanto tempo dall’ultima volta che abbiamo incontrato le forze soprannaturali e gli esperimenti segreti del governo, potresti sentirti un po’ confuso su tutti i dettagli. Quindi è il momento perfetto per abbuffarsi di tutti gli episodi e le stagioni precedenti di Cose più strane.

Se ti stai chiedendo quanti episodi ci sono Cose più straneallora abbiamo tutti i dettagli per te.

Quanti episodi di Stranger Things ci sono su Netflix?

Cose più strane è probabilmente uno degli spettacoli più popolari di Netflix nella sua vasta libreria. La serie di fantascienza creata da Matt e Ross Duffer è stata presentata per la prima volta su Netflix il 15 luglio 2016. Le stagioni 1 e 3 dello show hanno un totale di otto episodi ciascuna, mentre la stagione 2 è stata rilasciata con un episodio extra.

Al momento ci sono un totale di 25 episodi che puoi sfogliare su Netflix. Tuttavia, questo cambierà presto con l’imminente uscita della stagione 4.

Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Stranger Things?

Come precedentemente menzionato, Cose più strane la stagione 4 sarà divisa in due parti, con la prima in arrivo su Netflix il 27 maggio e la seconda il 1 luglio. La stagione 4 sarà composta da nove episodi, proprio come la stagione 2.

Ci sarà una quinta stagione di Stranger Things?

La stagione 5 di Stranger Things è ufficialmente in arrivo, tuttavia, non si sa molto sulla trama o sul conteggio degli episodi per quella stagione a partire da questo momento perché la stagione 4 non è ancora uscita. Quello che sappiamo, tuttavia, è che la stagione 5 sarà la fine della popolare serie di fantascienza.