Quanti episodi e stagioni nella serie Netflix Dahmer?

Evan Peters è diventato una sensazione per i suoi numerosi ruoli in storia dell’orrore americana e ha impressionato in film come Animali americani e il X-Men franchising.

Ora, potrebbe essersi tuffato nel suo ruolo più oscuro… il ruolo di Jeffrey Dahmer.

Conosciuto anche come il Cannibale di Milwaukee, Dahmer è uno dei più famosi serial killer americani di tutti i tempi e i suoi crimini sono stati esplorati in innumerevoli documentari nel corso degli anni.

Evan lo interpreta in Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story e arriverà su Netflix. Ma quanti episodi offrirà Dahmer?

Quanti episodi della serie Netflix di Dahmer?

Dahmer sarà composto da soli 10 episodi.

Tutte le puntate verranno rilasciate sulla piattaforma lo stesso giorno mercoledì 21 settembre 2022. È stata anche annunciata come una serie limitata, quindi non c’è motivo di aspettarsi che venga rinnovata per una seconda stagione.

Il dramma biografico americano esplorerà gli orribili crimini dell’assassino titolare principalmente dal punto di vista delle sue vittime.

È stato co-creato da Ryan Murphy e Ian Brennan; Ryan è il creatore di storia dell’orrore americanaquindi ha collaborato e lavorato a stretto contatto con Evan in precedenza.

L'attore vincitore dell'Emmy Award Evan Peters discute di cosa ci è voluto per abitare la mente di Jeffrey Dahmer, del prezzo che ha richiesto e di come spera che ne sia valsa la pena; non solo nel raccontare la storia di Dahmer, ma le storie delle sue vittime e di una città che le ha deluse. 21 settembre su @Netflix

Cast di Dahmer Netflix

Puoi dare un’occhiata al cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Evan Peters nel ruolo di Jeffrey Dahmer

Richard Jenkins nel ruolo di Lionel Dahmer

Penelope Ann Miller nel ruolo di Joyce Dahmer

Molly Ringwald nel ruolo di Shari Dahmer

Niecy Nash nel ruolo di Glenda Cleveland

Michael Learned come Catherine Dahmer

Shaun J. Brown nel ruolo di Tracy Edwards

Colin Ford nel ruolo di Chazz

‘Ero molto spaventato’

Movieweb riporta che Evan era essenzialmente terrorizzato all’idea di affrontare il ruolo difficile:

“Onestamente, ero molto spaventato da tutte le cose che faceva, e tuffarsi in quello e cercare di impegnarmi in quello sarebbe stata assolutamente una delle cose più difficili che avessi mai dovuto fare in vita mia”, ha spiegato .

“… Perché volevo che fosse molto autentico, ma per farlo, avrei dovuto andare in posti davvero bui e rimanere lì per un lungo periodo di tempo.”

Dahmer debutterà su Netflix mercoledì 21 settembre 2022.

