Il tempo trascorso con i McKellan è sempre tempo di qualità. Ci sono un sacco di famiglie di sitcom con cui siamo stati invitati a uscire con una miriade di episodi nel corso degli anni e tutti sicuramente avranno i loro preferiti. Se la banda di Family Reunion è tua, ti garantiamo che non sei solo.

Creata da Meg DeLoatch, la sitcom americana è arrivata per la prima volta su Netflix nel luglio 2019 ed è stata celebrata dai fan istantanei come uno spettacolo confortante con molte risate e fantastici personaggi.

Fortunatamente, è stato rinnovato e probabilmente è migliorato solo ad ogni ritorno.

Con grande gioia del fandom è finalmente tornato per alcune puntate nuove di zecca, ma quanti episodi e parti ci sono nella stagione 3 di Family Reunion?

Quanti episodi e parti nella stagione 3 di Family Reunion?

La terza stagione di Family Reunion è composta da soli 10 episodi in totale.

Questo potrebbe risultare stridente per il pubblico perché le stagioni precedenti sono state composte da più episodi e più parti.

La prima stagione ha offerto 20 episodi in totale con un lotto di 10, poi uno speciale, seguito da nove puntate. Allo stesso modo, la stagione 2 è stata divisa in due parti, ma c’erano solo 15 episodi in tutto.

Con questo in mente, la stagione 3 è la più breve dello show, poiché non ci sono parti aggiuntive in arrivo. Tutti i 10 episodi sono stati rilasciati lo stesso giorno giovedì 27 ottobre 2022.

Family Reunion è stato rinnovato per la stagione 4?

No, la stagione 3 è stata ufficialmente confermata come l’ultima stagione di Family Reunion.

L’Hollywood Reporter ha annunciato la notizia sconfortante nell’ottobre 2021 e la creatrice Meg DeLoatch ha brevemente soppesato la decisione.

“Sono così entusiasta che Family Reunion tornerà per la terza stagione. Sarò sempre grato a Netflix per avermi dato l’opportunità di raccontare finalmente la mia storia e la piattaforma per condividere la bellissima, amorevole e gioiosa famiglia McKellan con il mondo”.

È la fine di un’era, ma almeno il pubblico può abbuffarsi della nuova stagione nella sua interezza se lo desidera, senza dover aspettare l’uscita di episodi futuri.

Family Reunion è in streaming esclusivamente su Netflix.

