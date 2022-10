Quanti episodi è il dramma romantico From Scratch su Netflix?

Pronto a vivere una storia d’amore in uno dei paesi più romantici del mondo? La nuova serie di Netflix Da zero ci sta portando lì per esplorare il viaggio di Amy Wheeler e Lino.

Zoe Saldaña interpreta Amy, mentre Eugenio Mastrandrea interpreta il ruolo del suo fidanzato, Lino. Si uniscono al duo sullo schermo Danielle Deadwyler nei panni di Zora, Keith David, Lucia Sardo, Judith Scott, Paride Benassai, Kellita Smith, Roberta Rigano e Giacomo Gianniotti.

Il prossimo spettacolo è una “storia d’amore interculturale” che segue Amahle “Amy” Wheeler, una studentessa americana che studia all’estero in Italia, quando incontra e si innamora dello chef siciliano Lino, secondo Netflix.

La loro “avventura vorticosa” deve affrontare molte sfide, alcune delle quali sono dovute ai loro diversi background culturali. La storia ha anche alcuni momenti più spensierati e divertenti. Ma quando Lino deve affrontare “sfide per la salute inimmaginabili”, le loro due famiglie si uniscono per crearne una più grande.

Gli episodi di Netflix di solito durano da 40 a circa un’ora. Quindi, quanto tempo hai bisogno di guadagnare per guardare la nuova serie? Abbiamo quella risposta per te qui sotto!

Quanti episodi ha From Scratch su Netflix?

Ci saranno un totale di otto episodi del nuovo dramma romantico. Da zero è destinato a scendere venerdì, ottobre. 21 sul servizio di streaming. Ovviamente sappiamo tutti come funziona Netflix, quindi puoi aspettarti di avere tutti e otto gli episodi in streaming il giorno della premiere. Guarderai la serie in modo abbuffato?

Lo spettacolo è ispirato alla vera storia dell’omonimo libro di memorie dello scrittore Tembi Locke. Ha co-creato questo progetto con Attica Locke. Hello Sunshine, la società di produzione dell’attrice Reese Witherspoon, è il produttore esecutivo della serie.

Tutti gli otto episodi di Da zero uscirà venerdì 21 ottobre su Netflix.