Quanti episodi di Narco-Saints su Netflix?

Il servizio di streaming è orgoglioso di offrire non solo una ricchezza di contenuti, ma anche varietà. Ce n’è per tutti i gusti e una serie di importanti titoli sudcoreani hanno deliziato il pubblico negli ultimi anni.

Fortunatamente, la piattaforma li ha fatti venire e uno degli ultimi spettacoli che ha impressionato è Narco-Saints.

Diretto e co-sceneggiato da Yoon Jong-bin, è in realtà basato su eventi reali ed è stato aggiunto a Netflix venerdì 9 settembre 2022.

Prima di immergerti, tuttavia, potresti voler sapere quanto dura il viaggio.

Narco-santi Cr. Cho Wonjin/Netflix © 2022

Quanti episodi in Narco-Saints?

Narco-Saints è composto da soli sei episodi in totale.

Tutti gli episodi sono stati aggiunti nella stessa data. Né Netflix né il creatore della serie hanno confermato che è stato ancora rinnovato per la stagione 2.

Se devi ancora tuffarti nella prima puntata, preparati per la storia di Kang In-gu (interpretato da Ha Jung-woo), un uomo d’affari che rimane coinvolto nella trama orchestrata dal National Intelligence Service per catturare Jeon Yo-hwan (Hwang Jung-min), un signore della droga coreano che essenzialmente gestisce il Suriname.

Cast di Narco-Santi

Dai un’occhiata ai membri del cast e ai rispettivi ruoli di seguito:

Ha Jung-woo come Kang In-gu

Hwang Jung-min nel ruolo di Jeon Yo-hwan

Park Hae-soo nel ruolo di Choi Chang-ho

Jo Woo-jin nel ruolo di Byeon Ki-tae

Yoo Yeon-seok come David Park

Choo Ja-hyun nel ruolo di Park Hye-jin

Chang Chen nel ruolo di Chen Jin

Dal film alla serie

Si scopre che Narco-Saints originariamente doveva essere un film, ma è stato poi sviluppato come una serie.

Il regista della serie ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul progetto durante una conferenza stampa, riporta il Korea Times:

“Quando ho sentito parlare per la prima volta della storia, ho pensato che fosse davvero interessante. Ma quando ho ricevuto la sceneggiatura del film, mancavano molte cose, come le cose che hanno attirato il mio interesse all’inizio. Sembrava difficile catturare l’intera storia in un tempo di esecuzione di due ore”.

Ha Jung-woo ha anche affermato di “credere che questa storia basata sulla vita reale abbia un’enorme energia. Un coreano che si recava in un piccolo paese sudamericano e diventava un trafficante di droga, a sua volta, sembrava un film. Per questo motivo la storia era potente, sapevo che prima o poi sarebbe stata trasformata in (una serie).

Narco Saints è in streaming esclusivamente su Netflix.

