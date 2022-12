Se non vedi l’ora di ascoltare cosa hanno da dire il Duca e la Duchessa di Sussex, ti consigliamo di sintonizzarti sulle prossime docuserie di Netflix, Harry e Megan. La prima metà degli episodi debutterà sullo streamer l’8 dicembre. E potresti chiederti, quanti ce ne sono?

I due sono stati argomento di discussione da quando hanno annunciato di essere una coppia e di sposarsi. Ma nel gennaio 2020, le notizie sul principe e sull’ex attrice hanno iniziato davvero a ronzare quando Harry e Meghan hanno annunciato che si sarebbero ritirati dai loro ruoli di membri anziani della famiglia reale.

Archewell Productions, che è la società della coppia, produce il progetto con Netflix, Story Syndicate Production e Diamond Docs. La regista vincitrice dell’Emmy Award Liz Garbus si unisce ai produttori esecutivi Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Liz Garbus, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin, Mala Chapple e Angus Wall dietro le quinte.

Quindi quanto tempo dovrai dedicare? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quanti episodi di Harry e Meghan ci sono su Netflix?

Harry e Megan avrà un totale di sei episodi. Netflix ha deciso di dividere la docuserie in due volumi. Gli episodi da 1 a 3 usciranno giovedì 8 dicembre. Dovrai solo aspettare una settimana per il secondo lotto di puntate. Gli episodi dal 4 al 6 faranno il loro debutto giovedì 15 dicembre.

Il progetto vedrà l’inizio della storia d’amore di Harry e Meghan, che porta ai giorni in cui hanno dovuto decidere di fare un passo indietro dai loro doveri reali. Naturalmente, i due condivideranno la loro storia, con amici e familiari che parleranno per la prima volta, secondo Netflix. Lo streamer condivide che la docuserie non riguarda solo l’evidenziazione della storia d’amore di una coppia, ma ritrae il nostro mondo e il modo in cui ci trattiamo a vicenda.

Harry e Megan la parte 1 sarà presentata in anteprima l’8 dicembre e la parte 2 il 15 dicembre su Netflix.