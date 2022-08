Netflix offre molta scelta e c’è una vasta gamma di intrattenimento per famiglie disponibile a portata di mano.

Ad esempio, la piattaforma è la casa di Angry Birds: Summer Madness.

Come saprai, il popolare franchise è iniziato con i giochi che molti di noi adoravano giocare sui nostri telefoni. Tuttavia, il franchise si è ramificato in film, programmi TV, merchandising e altro ancora.

Sviluppata da Rob Doherty e Scott Sonneborn per Netflix, la serie animata Summer Madness è vagamente basata su personaggi familiari ed è stata pubblicata per la prima volta su Netflix all’inizio del 2022.

Eppure, è già tempo per alcuni nuovissimi episodi!

Quanti episodi di Angry Birds: Summer Madness stagione 3?

Angry Birds: La stagione 3 di Summer Madness sarà composta solo da quattro episodi in totale, riporta Gaming on Phone.

Anche se questo è molto inferiore rispetto alle due stagioni precedenti – entrambe contenevano 16 puntate ciascuna – potresti essere felice di sapere che questi episodi sono in realtà più lunghi.

Ogni episodio della terza stagione durerà circa 22 minuti e tutti e quattro saranno trasmessi in streaming da giovedì 25 agosto 2022.

“Penso che sia stato allora che tutto è andato a posto”

Rob Doherty (produttore esecutivo) ha precedentemente parlato con Animation Scoop dell’idea di conoscere personaggi da adolescenti al campo estivo:

“Campo estivo… quando ci siamo aggrappati a quell’idea… penso che sia stato allora che tutto è andato a posto. E poi, ovviamente, renderli giovani adolescenti ti toglie anche dallo scontrarti con qualsiasi cosa abbia a che fare con i film. Possiamo iniziare a costruire più di un retroscena con i personaggi”.

Ha aggiunto: “E quello che penso che io e Scott abbiamo sicuramente cercato di fare è stato dare un po’ più di ragione sul perché i personaggi – Red in particolare – sono il modo in cui è più tardi nella vita, ma vederlo in tenera età e vedere quella formazione giovane del personaggio che poi diventa Rosso. Quindi nel nostro show è piuttosto ottimista…”

Chi c’è nel cast vocale?

Di seguito puoi dare un’occhiata ad alcuni dei talenti dietro le voci degli uccelli:

Ian Hanlin nel ruolo di Red e Neiderflyer

Gigi Saul Guerrero nel ruolo di Stella

Ty Olsson come Bomba

Deven Mack nei panni di Chuck

Adam Kirschner nel ruolo di Mighty Eagle e Terence

Tabitha St. Germain nel ruolo di Lynette

Peter Kelamis come Harold

Ana Sani come Robin e Matilda

Angry Birds: Summer Madness stagione 3 è su Netflix giovedì 25 agosto 2022.

