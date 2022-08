Quanti episodi della seconda stagione di Delhi Crime su Netflix?

Netflix ha qualcosa per i fan di tutti i generi e non rimarrai indietro se ti piacciono i drammi polizieschi.

Una delle ultime novità per intrattenere il pubblico è il ritorno di Delhi Crime.

Scritta e diretta da Richie Mehta, la serie indiana è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival del 2019 e la prima stagione completa è poi arrivata su Netflix nel 2019.

Dopo gli elogi della critica e del pubblico in generale, i fan sono stati entusiasti di apprendere che era stato ripreso dallo streamer per un’altra stagione.

Ora che è finalmente giunto il momento di immergerti di nuovo, vorrai sapere quanti episodi offre la stagione 2 di Delhi Crime.

Quanti episodi della seconda stagione di Delhi Crime?

La seconda stagione di Delhi Crime è composta da soli cinque episodi in totale.

Tutti e cinque sono stati presentati in anteprima su Netflix contemporaneamente venerdì 26 agosto 2022, quindi il pubblico può abbuffarsi o distanziarsi al proprio ritmo, se lo desidera.

Potresti essere sorpreso, dato che la prima stagione era composta da sette episodi, quindi questa volta avremo una stagione più breve.

Tuttavia, è sicuro dire che gli sceneggiatori hanno racchiuso un sacco di narrativa in meno puntate.

“Dove porto questo materiale?”

Lo showrunner e regista Tanuj Chopra ha recentemente parlato con Deadline del lavoro sulla seconda stagione del progetto:

“Quando Richie [Mehta] mi ha passato i suoi appunti, la domanda era dove prendo questo materiale? La mia speranza era che avremmo trovato un modo per far crescere lo spettacolo e attirare un pubblico che non ha visto la prima stagione, forse perché non potevano prendere il materiale, o lo hanno visto perché avevano familiarità con il crimine, e poi ho scoperto questo bellissimo cast di personaggi.

Ha aggiunto: “Il mio compito era come prendere questi personaggi fantastici e portarli avanti?”

Shefali Shah (che interpreta il DCP Vartika Chaturvedi) ha anche detto a Deadline che “È tutto molto crudo, puro e diretto dal cuore. Possiamo dire con grande orgoglio di aver raggiunto ciò che ci eravamo prefissati di fare”.

Delhi Crime è già stato rinnovato per la stagione 3?

No, Netflix e i creatori della serie devono ancora confermare se è stata rinnovata per una terza stagione.

Tuttavia, è probabilmente un po’ prematuro aspettarsi notizie concrete sul rinnovo e probabilmente verrà fatto un annuncio a settembre 2022.

Delhi Crime è in streaming esclusivamente su Netflix.

