Quanti episodi della quinta stagione di The Crown su Netflix?

Dopo due anni lontano dai nostri schermi, The Crown è finalmente pronto a tornare su Netflix per la sua attesissima quinta stagione.

Da quando la prima puntata è andata in onda nel 2016, The Crown è diventata una delle serie originali più popolari di Netflix e con la recente scomparsa della regina Elisabetta II, c’è più interesse che mai per la serie.

Naturalmente, questo ha lasciato i fan ansiosi di approfondire la nuova stagione, ma quanti episodi ci saranno nella stagione 5 di The Crown e usciranno tutti in un pacchetto adatto alle abbuffate o in più parti?

La Corona | Trailer ufficiale della quinta stagione | Netflix BridTV 11444 La Corona | Trailer ufficiale della quinta stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Ej0vb8xhvbw/hqdefault.jpg 1124123 1124123 centro 13872

La quinta stagione di The Crown arriva su Netflix mercoledì 9 novembre 2022.

Dopo gli eventi della stagione 4, che si è conclusa con le dimissioni di Margaret Thatcher e il matrimonio in crisi di Charles e Diana, la nuova stagione riprende la storia con gli anni ’90 a buon punto.

Ora interpretata da Imelda Staunton, la regina Elisabetta II si avvicina al 40° anniversario della sua ascesa al trono, ma ci sono ancora nuove sfide che il monarca deve affrontare sia in patria che all’estero poiché il matrimonio del principe Carlo con Diana ha toccato il fondo. Allo stesso tempo, il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità a Hong Kong rappresentano un cambiamento sismico nell’ordine internazionale del mondo.

Le tensioni tra Carlo e Diana non sono mai state così alte mentre Carlo spinge per il divorzio mentre Diana continua a conquistare il sostegno del pubblico e l’arrivo di Mohamed Al Fayed e suo figlio Dodi sembra destinato a smascherare le crepe nella Casa di Windsor come mai prima.

La corona © Netflix

Quanti episodi ci sono nella quinta stagione di The Crown?

La quinta stagione di The Crown sarà composta da 10 episodi in totale.

I fan veterani della serie non saranno sorpresi dal conteggio degli episodi poiché ogni stagione di The Crown ha avuto lo stesso numero di capitoli.

Inoltre, tutti i 10 episodi verranno rilasciati contemporaneamente il 9 novembre, il che significa che i fan potranno guardare la nuova stagione al proprio ritmo senza dover aspettare settimanalmente per nuovi episodi o per una Parte 2 come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

La corona © Netflix | Keith Bernstein



Ci sarà una sesta stagione?

Sì, The Crown è già stato rinnovato per la sesta stagione.

C’è stato un ampio dibattito sul fatto che la stagione 6 sarebbe avvenuta poiché era stato annunciato che la stagione 5 avrebbe posto fine alla serie.

Tuttavia, nel luglio 2020, è stato finalmente confermato che la serie avrebbe effettivamente ricevuto una sesta stagione e che sarebbe servito come capitolo finale.

Dopo la conferma della sesta stagione, il creatore di The Crown, Peter Morgan, ha dichiarato: “Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la serie 5, è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e complessità della storia dovremmo tornare all’originale pianificare e fare sei stagioni.

La corona © Netflix | Alex Bailey

La quinta stagione di The Crown sarà disponibile per lo streaming su Netflix da mercoledì 9 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, chi interpreta Winston Churchill in SAS Rogue Heroes?