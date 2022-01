Quanti episodi ci sono nell’Archivio 81 e seguirà la stagione 2?

Tutti amiamo un buon thriller e Netflix è stato il posto giusto per approfondire una serie avvincente.

L’ultimo arrivato sul servizio di streaming è Archive 81, una serie che esplora il destino di un regista scomparso dal 1994 come ricercatore video nei cataloghi attuali dei loro lavori finali.

Ogni puntata è ricca di colpi di scena, ma quanti episodi ci sono nell’Archivio 81 e l’emozionante serie tornerà per la stagione 2?

Archivio 81 | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

7605

Archivio 81 | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/ibxKEqxARkE/hqdefault.jpg

936604

936604

centro

13872

Data di rilascio e trama dell’archivio 81

L’archivio 81 si è caricato su Netflix il 14 gennaio 2022.

La serie segue Dan Turner, un archivista che accetta un lavoro nel restauro di una collezione di videocassette, ricostruendo il lavoro di un regista di documentari di nome Melody Pendras scomparso nel 1994.

Mentre il lavoro di Dan continua, si ritrova ossessionato da quello che è successo a Melody e si convince di poterla salvare dal terribile destino che ha incontrato decenni prima.

Netflix

Quanti episodi ci sono nell’Archivio 81?

L’archivio 81 è composto da otto episodi in totale.

Come la maggior parte delle versioni di Netflix, tutti gli otto capitoli sono stati rilasciati in un unico pacchetto adatto alle abbuffate.

Tuttavia, poiché la durata media dell’episodio è di 53 minuti, i fan potrebbero fare una lunga sessione di abbuffata poiché il tempo di esecuzione totale di Archive 81 è di ben 426 minuti, o sette ore e sei minuti se preferisci.

I titoli di tutti gli otto episodi sono i seguenti:

Segnali misteriosi Sorgente Terrore nei corridoi Ricevitori di spirito Attraverso lo specchio Il cerchio Il Traghettatore Che cosa c’è sotto

Netflix

Ci sarà una stagione 2? *spoiler*

Il destino dell’Archivio 81 deve ancora essere confermato.

Tuttavia, il futuro della serie Netflix sembra promettente poiché il podcast Archive 81 su cui è vagamente basato l’adattamento di Netflix è andato in onda per più di 30 episodi in tre stagioni.

Quindi, con un sacco di materiale sorgente su cui lavorare, c’è la possibilità che potremmo vedere il ritorno di Archive 81, soprattutto se la reazione alla serie si rivelerà abbastanza positiva.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger sbalorditivo quando Dan si è ritrovato a svegliarsi in un letto d’ospedale nel 1994, quindi i fan chiederanno sicuramente una seconda stagione in modo che il destino di Dan possa essere esplorato ulteriormente.

Netflix

L’archivio 81 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 gennaio 2022.

In altre notizie, chi è Arthur Harrow nella nuova serie Marvel, Moon Knight?