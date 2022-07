Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Virgin River?

fiume vergine. Martin Henderson nei panni di Jack Sheridan nell’episodio 409 di Virgin River. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

L’attesa per una nuova stagione di fiume vergine è quasi finito! Ci stiamo rapidamente avvicinando al rilascio di fiume vergine la stagione 4 mercoledì 20 luglio con quella che promette di essere una stagione piuttosto movimentata.

La terza stagione ci ha lasciato molto da elaborare, inclusa la domanda scottante su chi sarebbe stato il padre del bambino di Mel e se Mel avrebbe accettato la proposta di Jack. Dopo aver rimuginato su queste e altre domande nell’ultimo anno, stiamo finalmente per ottenere alcune risposte in quella che dovrebbe essere un’altra stagione da non perdere.

C’è molto terreno da coprire per la nuova stagione. Fortunatamente, gli sceneggiatori hanno ancora più tempo del normale per affrontare le più grandi trame della serie in questa stagione!

Conteggio episodi della quarta stagione di Virgin River

Sebbene la maggior parte delle stagioni di fiume vergine composta solo da 10 episodi, Netflix ha deciso di rendere la stagione 4 la più grande stagione dello show con una stagione ampliata. Esatto, la stagione 4 sta per diventare la stagione più lunga dello show fino ad oggi.

Invece dei dieci episodi standard a cui ci siamo abituati fiume vergine, la stagione 4 sarà composta da 12 episodi in totale. Sono due episodi in più rispetto a quelli a cui siamo abituati in una stagione e possiamo solo immaginare come gli sceneggiatori useranno quegli episodi aggiuntivi per aiutare con le trame chiave di questa stagione.

Anche se ci sono altri due episodi da godersi in questa stagione, noteremo che gli episodi rimangono ancora circa 45 minuti di durata ciascuno, una durata che ha funzionato bene per lo spettacolo nelle passate stagioni.

fiume vergine la stagione 4 arriva su Netflix mercoledì 20 luglio!