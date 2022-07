Dopo che la terza stagione di Virgin River ha lasciato i fan con diverse questioni in sospeso e un agonizzante cliffhanger, gli spettatori hanno atteso con impazienza il ritorno del dramma romantico.

Finalmente, la serie tornerà finalmente su Netflix nel luglio 2022 e i fan sono comprensibilmente ansiosi di approfondire i nuovi episodi per vedere esattamente cosa c’è in serbo per Mel, Jack e gli abitanti di Virgin River.

Ma quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Virgin River e la serie ha un futuro oltre la sua ultima puntata?

***ATTENZIONE: SPOILER VERGINE STAGIONE 4 QUI SOTTO***

La quarta stagione di Virgin River arriva su Netflix mercoledì 20 luglio 2022.

La nuova stagione inizierà con un senso di ottimismo poiché, nonostante non sappia se il suo bambino appartenga a Jack o al marito morto Mark, Mel non vede l’ora di diventare finalmente madre.

Mentre Jack è entusiasta e sostiene la gravidanza di Mel, la questione della paternità del bambino lo rode ancora nel profondo.

Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo di un bel nuovo dottore che è sul mercato per creare una famiglia tutta sua.

Altrove, Hope si sta ancora riprendendo dal suo incidente d’auto mentre gli effetti psicologici persistenti della sua lesione cerebrale lasciano cicatrici che non puoi vedere e avranno profonde conseguenze sia per lei che per Doc.

Brie desiderava allontanarsi da Virgin River ma, dopo che Brady si è ritrovato in acqua calda nel finale della terza stagione, decide di rimanere un po’ più a lungo per aiutare a dimostrare l’innocenza dell’uomo che ama, anche se così facendo si ritrova a più vicino alla rete criminale di Mike e Calvin.

E infine, Preacher sta cercando di andare avanti con una nuova connessione romantica, ma non può fare a meno di sperare di ritrovarsi con Paige e Christopher.

Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Virgin River?

La quarta stagione di Virgin River sarà composta da 12 episodi.

I fan veterani della serie noteranno che questo rende la stagione 4 la puntata più lunga di Virgin River, poiché le stagioni precedenti hanno incluso solo dieci capitoli ciascuna.

Come la maggior parte degli spettacoli Netflix, tutti i 12 episodi della stagione 4 verranno pubblicati in una volta sola, il che significa che i fan di Virgin River possono abbuffarsi di stagione al proprio ritmo, piuttosto che dover aspettare settimanalmente per nuovi episodi.

I fan che sperano di sintonizzarsi non appena la nuova stagione sarà rilasciata, potranno farlo da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti che, in tutto il mondo, si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

La quinta stagione è già confermata

Esatto, Netflix ha già rinnovato Virgin River per una quinta stagione.

Il servizio di streaming ha annunciato di aver rinnovato lo spettacolo per le stagioni 4 e 5 a settembre 2021, non molto tempo dopo che la stagione 3 ha lasciato i fan con diversi tormentosi cliffhanger.

Secondo What’s On Netflix, la stagione 5 ha appena iniziato la produzione a Vancouver e rispecchierà l’ultima puntata composta da 12 episodi.

La fiducia di Netflix nel dramma romantico è evidente, ma il rinnovo anticipato significa che è molto probabile un altro doloroso cliffhanger e lascerà il pubblico sospeso alla fine della stagione 4.

La stagione 4 di Virgin River sarà disponibile per lo streaming su Netflix da mercoledì 20 luglio 2022.

