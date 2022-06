Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Stranger Things, volume 2?

Dopo che Stranger Things è andato in onda l’ultima volta quasi tre anni fa nel luglio 2019, l’attesa per la stagione 4 è stata a dir poco dolorosa.

Ma la pazienza dei fan sembra destinata a ripagare profumatamente poiché Stranger Things 4 promette di essere la più grande stagione dello show fino ad oggi.

La stagione è stata divisa in due parti e dopo la conclusione sbalorditiva dell’episodio 7, i fan di Stranger Things sono stati lasciati a chiedere quanti episodi ci saranno nella stagione 4, volume 2.

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Stranger Things 4 volume 1*

Stagione 4: La storia finora [spoilers]

La quarta stagione di Stranger Things è finalmente arrivata su Netflix il 27 maggio 2022, quasi tre anni dopo la messa in onda della terza stagione.

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt Mall e il gruppo di amici dello show si ritrova separato per la prima volta, con Eleven che trova la vita particolarmente difficile mentre soffre durante il liceo in California.

Con l’avvicinarsi delle vacanze di primavera, la banda non vede l’ora di riunirsi ancora una volta, ma emerge una nuova e terrificante minaccia, che offre ai nostri giovani eroi la possibilità di porre fine per sempre agli orrori del Sottosopra.

Quella minaccia è l’essere mortale noto come Vecna ​​che va a fare una follia omicida a Hawkins con la banda lasciata a rimescolare per mettere insieme il mistero delle origini della creatura.

Con Undici che sta ancora lottando per usare i suoi poteri dopo il suo incontro con il Mind Flayer, prende l’audace decisione di tornare dal dottor Brenner, l’uomo responsabile della gestione di Hawkins Lab nel tentativo di riguadagnare le sue capacità.

Durante una nuova serie di esperimenti, Eleven rivive il suo passato e scopre che non è stata lei a commettere il massacro in laboratorio tanti anni fa, ma l’inserviente che credeva fosse Peter Ballard.

Come rivela l’episodio 7, la vera identità di Peter è Henry Creel ed è stato lui a commettere l’atrocità e poi si è rivolta contro El quando si è rifiutata di aiutare, provocando un’epica resa dei conti che si è conclusa con Henry che è stato mandato al Sottosopra dove è stato trasformato in la creatura Vecna.

Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Stranger Things, volume 2?

Il volume 2 della stagione 4 di Stranger Things sarà composto da soli due episodi.

Esatto, mentre la stagione nel suo insieme è composta da nove episodi, Netflix ha deciso di dividere gli episodi in due volumi, offrendo ai fan sette capitoli nella prima parte e solo due nella seconda.

Dopo che i primi sette episodi sono arrivati ​​il ​​27 maggio, il secondo volume della stagione 4 uscirà venerdì 1 luglio, quindi i fan non devono aspettare troppo a lungo.

Per compensare il bizzarro programma di rilascio, gli episodi della stagione 4 saranno i più lunghi che lo show abbia mai visto fino ad oggi.

Parlando in una lettera ai fan che è stata rilasciata sui social media a febbraio, i co-creatori di Stranger Things, i Duffer Brothers, hanno rivelato che la stagione 4 avrà “una durata quasi doppia rispetto a qualsiasi stagione precedente”.

Prima dell’uscita della stagione 4, sono stati rivelati i tempi di esecuzione di ogni episodio, con alcuni episodi che durano fino a lungometraggi:

Parte 1 – 27 maggio:

Episodio 1 – Il Club Infernale | 1 ora e 16 minuti

| 1 ora e 16 minuti Episodio 2 – La maledizione di Vecna | 1 ora e 15 minuti

| 1 ora e 15 minuti Episodio 3 – Il mostro e il supereroe | 1 ora e 3 minuti

| 1 ora e 3 minuti Episodio 4 – Caro Billy | 1 ora e 17 minuti

| 1 ora e 17 minuti Episodio 5 – Il progetto Nina | 1 ora e 14 minuti

| 1 ora e 14 minuti Episodio 6 – L’immersione | 1 ora e 13 minuti

| 1 ora e 13 minuti Episodio 7 – Il massacro all’Hawkins Lab | 1 ora e 38 minuti

Parte 2 – 1 luglio:

Episodio 8 – Papà | 1 ora e 25 minuti

| 1 ora e 25 minuti Episodio 9 – Il cavalluccio | 2 ore 30 minuti

Stranger Things 4 è l’ultima stagione?

No, i fan di Stranger Things saranno felici di sapere che la stagione 4 non sarà l’ultima puntata della tanto amata serie.

Nel febbraio 2022, è stato annunciato che la serie horror di fantascienza tornerà per la quinta stagione.

Tuttavia, mentre una quinta puntata è stata confermata, è stato anche rivelato che la stagione 5 sarebbe anche il capitolo finale, ponendo fine a Stranger Things.

Parlando nella suddetta lettera ai fan, i fratelli Duffer hanno rivelato che il piano era di far durare lo show per “quattro o cinque stagioni”, ma la storia si è rivelata “troppo grande per essere raccontata in quattro”.

I co-creatori hanno definitivamente confermato nella loro lettera che “la stagione 5 sarà l’ultima”.

La quarta stagione di Stranger Things sarà presentata in anteprima su Netflix venerdì 27 maggio 2022.

