Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Stranger Things e quanto durano?

Dopo che Stranger Things è andato in onda l’ultima volta quasi tre anni fa nel luglio 2019, l’attesa per la stagione 4 è stata a dir poco dolorosa.

Ma la pazienza dei fan sembra destinata a ripagare profumatamente poiché Stranger Things 4 promette di essere la più grande stagione dello show fino ad oggi.

Con la stagione 4 che si avvicina ogni giorno, più domande vengono poste dai fan di Stranger Things, incluso quanti episodi possiamo aspettarci nella prossima puntata.

Anteprima della stagione 4

La quarta stagione di Stranger Things arriverà finalmente su Netflix il 27 maggio 2022, a quasi tre anni dalla messa in onda della terza stagione.

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt Mall e il gruppo di amici dello show si ritrova separato per la prima volta, con Eleven che trova la vita particolarmente difficile mentre soffre durante il liceo in California.

Con l’avvicinarsi delle vacanze di primavera, la banda non vede l’ora di riunirsi ancora una volta, ma emerge una nuova e terrificante minaccia soprannaturale, che offre ai nostri giovani eroi la possibilità di porre fine per sempre agli orrori del Sottosopra.

Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Stranger Things?

La quarta stagione di Stranger Things sarà composta da nove episodi.

I fan veterani della serie horror di fantascienza noteranno che questo è lo stesso totale di episodi della stagione 2, mentre le stagioni 1 e 3 avevano solo otto capitoli ciascuna.

Tuttavia, ciò che rende diversa la stagione 4 è che sarà divisa in due parti. Il primo dei quali arriverà il 27 maggio mentre la seconda parte della stagione andrà in onda il 1 luglio.

Parlando in una lettera ai fan che è stata rilasciata sui social media a febbraio, i co-creatori di Stranger Things, i Duffer Brothers, hanno anche rivelato che la stagione 4 avrà “una durata quasi doppia rispetto a qualsiasi stagione precedente”, il che rende la prossima stagione una prospettiva allettante.

Stranamente, la parte 1 della stagione 4 sarà composta da sette episodi mentre la parte finale ne conterrà solo due.

Prima dell’uscita della stagione 4, sono stati rivelati i tempi di esecuzione di ogni episodio, con alcuni episodi che durano fino a lungometraggi:

Parte 1 – 27 maggio:

Episodio 1 | 1 ora e 16 minuti

| 1 ora e 16 minuti Episodio 2 | 1 ora e 15 minuti

| 1 ora e 15 minuti Episodio 3 | 1 ora e 3 minuti

| 1 ora e 3 minuti Episodio 4 | 1 ora e 17 minuti

| 1 ora e 17 minuti Episodio 5 | 1 ora e 14 minuti

| 1 ora e 14 minuti Episodio 6 | 1 ora e 13 minuti

| 1 ora e 13 minuti Episodio 7 | 1 ora e 38 minuti

Parte 2 – 1 luglio:

Episodio 8 | 1 ora e 25 minuti

| 1 ora e 25 minuti Episodio 9 | 2 ore 30 minuti

Stranger Things 4 è l’ultima stagione?

No, i fan di Stranger Things saranno felici di sapere che la stagione 4 non sarà l’ultima puntata della tanto amata serie.

Nel febbraio 2022, è stato annunciato che la serie horror di fantascienza tornerà per la quinta stagione.

Tuttavia, mentre una quinta puntata è stata confermata, è stato anche rivelato che la stagione 5 sarebbe anche il capitolo finale, ponendo fine a Stranger Things.

Parlando nella suddetta lettera ai fan, i fratelli Duffer hanno rivelato che il piano era di far durare lo show per “quattro o cinque stagioni”, ma la storia si è rivelata “troppo grande per essere raccontata in quattro”.

I co-creatori hanno definitivamente confermato nella loro lettera che “la stagione 5 sarà l’ultima”.

La quarta stagione di Stranger Things sarà presentata in anteprima su Netflix venerdì 27 maggio 2022.

