Quanti episodi ci sono nella stagione 4 di Ozark, parte 2?

All’inizio di quest’anno, la stagione 4 di Ozark ha fatto il suo debutto su Netflix con l’inizio dei capitoli finali della storia della famiglia Byrde.

Ma allontanandosi dalle voci precedenti dello show, la stagione 4 è stata divisa in due parti e dopo che la parte 1 è andata in onda a gennaio, la parte 2 è finalmente destinata ad approdare su Netflix.

Ma quanti episodi ci saranno nella parte 2 della stagione 4 di Ozark e cosa possono aspettarsi i fan dai capitoli finali dello show?

Ozark | Stagione 4 Parte 2 Trailer ufficiale | Netflix

Data di uscita della seconda parte della stagione 4 e anteprima della trama

La parte 2 della stagione 4 di Ozark sarà pubblicata su Netflix venerdì 29 aprile.

Dopo gli eventi della prima parte, le speranze dei Byrde di tornare a Chicago e fuggire dal cartello sembrano più lontane che mai.

Marty e Wendy dovranno procedere con molta attenzione per evitare l’ira di Javi, mentre la missione di vendetta di Ruth avrà sicuramente conseguenze mortali per qualcuno.

Inoltre, dobbiamo ancora conoscere le circostanze di quell’incidente d’auto con flashforward che abbiamo visto all’inizio della parte 1 che potrebbe avere enormi ramificazioni per Marty, Wendy e i loro figli.

Netflix

Quanti episodi di Ozark stagione 4 parte 2?

La parte 2 della stagione 4 di Ozark conterrà sette episodi.

In tutta la stagione 4, questo porta a un totale di 14 capitoli che a loro volta rendono questa la stagione più lunga di Ozark nella storia dello show.

I fan saranno anche lieti di sapere che tutti e sette questi episodi verranno pubblicati in una volta sola, così gli spettatori potranno guardarli al proprio ritmo.

Nessun dettaglio sui prossimi episodi è stato rivelato prima della loro uscita, ma è stato confermato che le star di Ozark, Laura Linney e Jason Bateman, dirigeranno rispettivamente gli episodi 11 e 14.

Netflix

Ozark tornerà per la quinta stagione?

No, purtroppo Ozark non tornerà per la stagione 5 poiché la quarta puntata segna la fine della storia dei Byrdes.

La notizia che Ozark si sarebbe conclusa con la stagione 4 è stata confermata da Deadline nel giugno 2020.

Parlando insieme all’annuncio, la star di Ozark Jason Bateman ha dichiarato: “Una stagione di grandi dimensioni significa problemi di grandi dimensioni per i Byrdes. Sono entusiasta di finire con il botto. “

Nel frattempo, lo showrunner di Ozark, Chris Mundy, ha aggiunto: “Siamo così felici che Netflix abbia riconosciuto l’importanza di dare a Ozark più tempo per porre fine alla saga di Byrdes nel modo giusto.

“È stata una grande avventura per tutti noi, sia sullo schermo che fuori, quindi siamo entusiasti di avere l’opportunità di portarla a casa nel modo più appagante possibile”.

E il vicepresidente dei contenuti originali di Netflix, Cindy Holland, ha dichiarato: “Ozark è un dramma avvincente che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo e ha ottenuto un enorme successo di critica.

“Siamo così grati a Chris, Jason, Laura, Julia e all’intero cast e alla troupe per tutta la loro instancabile dedizione allo spettacolo e non vediamo l’ora di vedere come il viaggio dei Byrdes volge al termine”.

Netflix

La stagione 4 di Ozark, parte 2, sarà disponibile per lo streaming su Netflix da venerdì 29 aprile 2022.

