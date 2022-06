Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di The Umbrella Academy? (Titoli degli episodi e altro)

Ci stiamo avvicinando velocemente L’Accademia degli Ombrelli data di uscita della stagione 3 e i fan difficilmente riescono a contenere la loro eccitazione. Il 22 giugno, i fan torneranno nel mondo di L’Accademia degli Ombrelli e potrai rivedere alcuni dei loro personaggi preferiti sui loro schermi.

È passato più di un anno dall’ultima volta che abbiamo visto la nostra banda preferita di fratelli con abilità soprannaturali. La seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger scioccante che era leggermente confuso ma molto avvincente. Dopo l’esplosivo finale della seconda stagione, i fan si sono dati da fare per cercare di capire come sarebbe continuata la storia nella prossima terza stagione. Voglio dire, il finale della seconda stagione si è concluso con molte domande senza risposta, il che è stato un buon setup per la terza stagione.

Ora siamo così vicini a vedere L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, e non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà quando la storia riprenderà da dove era stata interrotta. Ma mentre aspettiamo l’attesissima terza stagione di L’Accademia degli Ombrelli per rilasciare su Netflix, volevamo darti lo scoop completo sulla quantità totale di episodi, titoli di episodi e molto altro.

Conteggio e titoli degli episodi della terza stagione di The Umbrella Academy

Anche se è stata una lunga attesa per una nuova stagione di L’Accademia degli Ombrelli, abbiamo ricevuto dettagli succosi che hanno portato al suo rilascio. Secondo Netflix, L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 sarà composta da 10 episodi in totale. Questa non è una sorpresa perché le stagioni precedenti avevano lo stesso numero di episodi.

Nel giugno 2021, lo showrunner Steve Blackman ha rivelato i titoli degli episodi per la stagione 3. Tuttavia, i tempi di esecuzione degli episodi sono sconosciuti. Anche se non conosciamo i tempi di esecuzione degli episodi, siamo abbastanza sicuri che ogni episodio non durerà più di un’ora. In effetti, l’episodio più lungo che abbiamo visto finora dello show è stato esattamente un’ora. Inoltre, se alcuni degli episodi fossero durati più di un’ora, crediamo che Netflix l’avrebbe già menzionato, come hanno fatto con loro Cose più strane stagione 4.

Ecco L’Accademia degli Ombrelli di seguito i titoli degli episodi della terza stagione:

Episodio 1 – “Incontra la famiglia”

Episodio 2 – “Il più grande gomitolo di spago del mondo”

Episodio 3 – “La tasca piena di fulmini”

Episodio 4 – “Kugelblitz”

Episodio 5 – “Il taglio più gentile”

Episodio 6 – “Calendula”

Episodio 7 – “Auf Wiedersehen”

Episodio 8 – “Il matrimonio alla fine del mondo”

Episodio 9 – “Sei campane”

Episodio 10 – “L’oblio”

Chi ha scritto gli episodi della terza stagione di The Umbrella Academy?

Ecco chi è elencato come sceneggiatore per ogni episodio proprio di seguito:

Episodio 1 – Steve Blackman e Michelle Lovretta

Episodio 2 – Jesse McKeown

Episodio 3 – Robert Askins

Episodio 4 – Aeryn Michelle Williams

Episodio 5 – Elizabeth Padden

Episodio 6 – Lauren Otero

Episodio 7 – Michelle Lovretta

Episodio 8 – Jesse McKeown e Aeryn Michelle Williams

Episodio 9 – Robert Askins

Episodio 10 – Steve Blackman e Robert Askins

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura L’Accademia degli Ombrelli stagione 3!