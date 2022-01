Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Snowpiercer e quando è il finale?

Dopo essere apparso l’ultima volta sui nostri schermi nel marzo 2021, Snowpiercer è finalmente tornato su TNT negli Stati Uniti per la sua tanto attesa terza stagione.

La nuova puntata continua la storia futuristica di una Terra ghiacciata in cui l’unico mezzo di sopravvivenza e di trasporto è a bordo del treno senza fine.

Tuttavia, con l’arrivo della nuova stagione, i fan di Snowpiercer si sono chiesti quanti episodi saranno presenti in totale nella terza stagione.

Data di uscita e trama della terza stagione di Snowpiercer

La stagione 3 di Snowpiercer è arrivata su TNT negli Stati Uniti il ​​24 gennaio ed è stata seguita il giorno dopo su Netflix a livello internazionale.

In seguito agli eventi della seconda stagione, che ha visto Layton e Ruth banditi dal treno principale di Snowpiercer, i due hanno collaborato con Javier e Alexandra per formare il loro treno pirata da 10 carrozze che hanno usato per separare la testa di Snowpiercer dalle restanti 1.023 automobili.

Tuttavia, mentre la banda inizia la ricerca della scomparsa Melanie e di un potenziale luogo caldo in cui riavviare la civiltà, il signor Wilford ha consolidato il potere a bordo di Snowpiercer e sta aspettando il ritorno di Layton e una possibilità di vendetta.

TNT | Netflix

Quanti episodi nella stagione 3 di Snowpiercer?

La terza stagione di Snowpiercer sarà composta da 10 episodi in totale.

Il conteggio degli episodi non dovrebbe sorprendere i fan poiché entrambe le stagioni 1 e 2 presentavano lo stesso numero di capitoli.

Tuttavia, ci aspettiamo che gli ultimi due episodi della stagione 3 vengano mostrati come un finale in due parti che si è verificato anche nelle due stagioni precedenti.

Di conseguenza, ciò significa che il finale della stagione 3 andrà in onda probabilmente il 21 o il 28 marzo a seconda che ci sia una pausa tra gli episodi 8 e il finale 9-10.

TNT | Netflix

Snowpiercer tornerà per la stagione 4?

Sì, Snowpiercer non si concluderà con la stagione 3 e TNT ha già rinnovato la serie per una quarta stagione.

La notizia del rinnovo di Snowpiercer è arrivata a luglio 2021, proprio quando la produzione della terza stagione è giunta al termine.

Parlando del rinnovo, i co-responsabili della programmazione originale sceneggiata di TNT, Sam Linsky e Adrienne O’Riain, hanno dichiarato: “Snowpiercer è stata una serie di incredibile successo per noi che continua a catturare l’immaginazione degli spettatori, a far crescere il pubblico e a mantenere ottime valutazioni.

“Tutte le nostre stagioni si imbarcano in un viaggio emozionante e inaspettato e le trame ben strutturate continueranno ad evolversi e rimarranno rilevanti per il pubblico. Siamo entusiasti di mantenere il treno in funzione nella stagione 4″.

Nessuna data di uscita per la stagione 4 è stata ancora annunciata, ma poiché le stagioni 2 e 3 sono state rilasciate a gennaio nel 2021 e nel 2022, ci aspettiamo che la stagione 4 arrivi tra un anno a gennaio 2023.

TNT | Netflix

La stagione 3 di Snowpiercer va in onda settimanalmente su TNT e Netflix dopo la prima il 24 gennaio 2022.

