Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Never Have I Ever?

Il caotico gruppo di amici adolescenti preferito da tutti è tornato nella nuova stagione di Io non ho mai! La serie comica per adolescenti originale Netflix di successo ritorna per la sua terza stagione di triangoli amorosi e drammi adolescenziali. Ma quanto di Io non ho mai possiamo anticipare la stagione 3 nelle nostre liste di controllo?

Nella nuova stagione, Devi e Paxton fanno il loro debutto ufficiale di coppia nelle sale della Sherman Oaks High School, ma come si vede nel trailer della terza stagione, la loro felicità di nuova coppia sembra inasprirsi grazie a Devi che dubita della percezione pubblica della loro relazione . Accidenti!

La seconda stagione di Io non ho mai è stato presentato per la prima volta nel luglio 2021 e conteneva 10 episodi, continuando il successo della stagione di debutto di 10 episodi di aprile 2020. Seguendo l’esempio delle due stagioni precedenti, Io non ho mai la stagione 3 avrà anche 10 nuovi esilaranti episodi.

Sappiamo che la stagione 3 avrà altri 10 episodi delle disavventure di Devi nell’amore e nella vita e, grazie a una presa in giro sui social della serie, i fan possono rifarsi gli occhi Io non ho mai titoli degli episodi della terza stagione e fai ipotesi su cosa accadrà nella nuova stagione!

Episodi della terza stagione di Never Have I Ever

Fin dalla prima stagione, i titoli degli episodi della serie sono stati formattati per completare una frase con il titolo della serie. Ad esempio, il secondo episodio della serie recita come Io non ho mai “… fatto sesso con Paxton Hall-Yoshida.” La terza stagione mantiene viva la tradizione.

Secondo il funzionario Io non ho mai account su Instagram, questi sono i titoli degli episodi per la stagione 3:

Episodio 1: “… mi sono vergognato di una troia”

Episodio 2: “…avevo il mio troll”

Episodio 3: “… ha avuto un San Valentino”

Episodio 4: “… ha fatto ingelosire qualcuno”

Episodio 5: “… stato fantasma”

Episodio 6: “… ha avuto un esaurimento nervoso”

Episodio 7: “… tradito”

Episodio 8: “…ho fatto sesso con il mio ragazzo”

Episodio 9: TBA

Episodio 10: “… ho vissuto il sogno”

Come vedrai, il titolo della terza stagione è stato omesso prima dell’uscita di venerdì 12 agosto a causa della presenza di spoiler. Forse il titolo dell’episodio rivela qualcosa sulla relazione di Devi con Paxton o ha a che fare con i nuovi membri del cast. Dovremo aspettare e vedere e includeremo il titolo dell’episodio 9 una volta rivelato.

Resta sintonizzato per saperne di più Io non ho mai notizie, aggiornamenti e spoiler sulla stagione 3 da Netflix Life!