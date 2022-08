Dopo che la stagione 2 di Locke & Key si è conclusa con un cliffhanger che ha cambiato il panorama, i fan hanno atteso con impazienza l’arrivo del terzo capitolo dello show.

Alla fine, la stagione 3 è finalmente arrivata su Netflix nell’agosto 2022 e gli spettatori non hanno perso tempo ad approfondire i nuovi episodi.

Ma quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Locke & Key e cosa riserva il futuro per la serie?

La terza stagione di Locke & Key è arrivata su Netflix mercoledì 10 agosto 2022.

Dopo lo sbalorditivo cliffhanger alla fine della stagione 2, i Locke hanno una nuova minaccia da affrontare dopo che Eden ha evocato l’eco malvagia del capitano dell’esercito britannico dell’era coloniale, Frederick Gideon.

Gideon punta a reclamare le chiavi nel tentativo di riaprire le ferite della guerra rivoluzionaria che ha lacerato Matheson centinaia di anni prima.

Ma la scoperta di una miriade di nuove chiavi porterà ad alcuni colpi di scena inaspettati.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Locke & Key?

La terza stagione di Locke & Key sarà composta da soli otto episodi.

I fan veterani della serie soprannaturale noteranno che questo in realtà rende la stagione 3 la puntata più breve in assoluto dello spettacolo poiché entrambe le stagioni 1 e 2 presentavano 10 episodi ciascuna.

Purtroppo, il fatto che ci siano otto episodi non significa che la stagione sia stata divisa in due parti come abbiamo visto di recente con artisti del calibro di Stranger Things, Ozark e Money Heist, ci sono semplicemente meno episodi.

I titoli degli otto episodi sono i seguenti:

Il globo di neve Matrimonio Crash Cinque minuti dopo mezzanotte Copertura profonda Assedio Uccello libero Tenda Addio

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

Ci sarà una stagione 4?

No, non ci sarà una stagione 4 di Locke & Key.

Oltre al fatto che la stagione 3 è più breve rispetto ai suoi due predecessori, gli spettatori saranno anche delusi nell’apprendere che la terza puntata segna la fine di Locke & Key poiché la stagione 3 è stata confermata come il capitolo finale dello show.

Tuttavia, questo non è un caso in cui Netflix annulli lo spettacolo. Invece, è sempre stato il piano di terminare la serie dopo tre stagioni.

In una dichiarazione citata da Deadline, i co-showrunner di Locke e Key Carlton Cuse e Meredith Averill hanno dichiarato: “Una volta che abbiamo iniziato a lavorare sulla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e delle loro avventure in Keyhouse. una conclusione soddisfacente.

“Come narratori, siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Teniamo le chiavi magiche, però, per uso personale”.

Serratura e chiave © Amanda Matlovich | Netflix

La stagione 3 di Locke & Key è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 10 agosto 2022.

