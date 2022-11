Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Dead To Me su Netflix?

È passato molto tempo da quando i fan di Dead To Me hanno ricevuto nuovi episodi, ma dopo un’agonizzante attesa di due anni, Jen e Judy sono finalmente tornate su Netflix per l’attesissima stagione 3.

Il nuovo capitolo riprende la storia dopo che lo sbalorditivo cliffhanger della seconda stagione ha portato la coppia in ospedale e oltre a ciò, ci sono molti altri colpi di scena in arrivo.

Comprensibilmente, dopo una così lunga attesa, i fan sono ansiosi di approfondire la nuova puntata, ma quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Dead To Me e seguirà una quarta stagione?

La terza stagione di Dead To Me è arrivata su Netflix giovedì 17 novembre 2022.

La terza e ultima puntata della serie dark comedy vede Jen e Judy fare un ultimo sforzo per sfuggire alla legge dopo la morte di Steve, l’ex fidanzato di Judy.

Con la rete che si chiude lentamente attorno a loro, la coppia deve tirare fuori tutti gli arresti se vuole evitare il rilevamento.

Tuttavia, un viaggio in ospedale dopo il drammatico incidente automobilistico nel finale della stagione 2 rivelerà notizie più scioccanti che metteranno alla prova l’amicizia unica di Jen e Judy.

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di Dead To Me?

La terza stagione di Dead To Me sarà composta da 10 episodi in totale.

Questo importo non dovrebbe sorprendere i fan veterani della serie poiché ogni stagione di Dead To Me ha anche 10 capitoli.

I fan saranno inoltre lieti di sapere che tutti e 10 gli episodi verranno rilasciati in un unico pacchetto binge-friendly anziché essere divisi in due parti come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Ogni episodio ha una durata media di 32 minuti, con il finale leggermente più lungo di 39 minuti, mentre la durata totale dell’intera stagione è di ben 319 minuti, ovvero cinque ore e 19 minuti.

I titoli di ogni episodio sono i seguenti:

Siamo già stati qui Dobbiamo parlare Guarda cosa abbiamo qui Dove andiamo adesso? Non ci abbiamo pensato Batteremo questa cosa Possiamo essere onesti? Troveremo un modo Siamo quasi fuori tempo massimo Siamo arrivati ​​alla fine

Ci sarà una stagione 4?

No, non ci sarà una quarta stagione di Dead To Me.

Purtroppo, quando Netflix ha annunciato di aver rinnovato Dead To Me per la stagione 3, ha anche confermato che sarebbe stata l’ultima stagione.

Tuttavia, lo spettacolo si conclude a un punto finale definitivo poiché era sempre stato pianificato di finire con la sua terza stagione.

Quando lo spettacolo è stato rinnovato, la creatrice di Dead To Me Liz Feldman è stata citata da Variety dicendo: “Dall’inizio alla fine, Dead To Me è esattamente lo spettacolo che volevo realizzare. Ed è stato un regalo incredibile.

“Raccontare una storia nata dal dolore e dalla perdita mi ha messo a dura prova come artista e mi ha guarito come essere umano. Sarò per sempre in debito con i miei complici, i miei amici per la vita, Christina e Linda, e i nostri scrittori, cast e troupe di grande talento.

“Sono oltremodo grato a Netflix per aver supportato ‘Dead To Me’ sin dal primo giorno e sono entusiasta di continuare la nostra collaborazione”.

La stagione 3 di Dead To Me è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata giovedì 17 novembre 2022.

