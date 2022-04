Quanti episodi ci sono nella settima stagione di Grace e Frankie?

I fan dello spettacolo di lunga data Grazia e Frankie sono rattristati dal fatto che lo spettacolo stia finendo dopo sette stagioni, ora che gli episodi finali sono apparsi su Netflix.

Riveliamo quanti episodi ci sono nella stagione 7 di Grazia e Frankiedelinea la trama della settima stagione e spiega perché la serie sta finendo.

Creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris per Netflix, la commedia americana Grazia e Frankie vede Jane Fonda e Lily Tomlin nei panni dei personaggi titolari, Grace Hanson e Frankie Bergstein, che si uniscono dopo che i loro mariti hanno confessato il loro amore reciproco e si sono sposati.

Grazia e Frankie La stagione 7 ha 16 episodi in totale, che sono stati divisi a causa dei ritardi causati dalla pandemia.

I primi quattro episodi della settima stagione sono stati rilasciati nell’agosto 2021 e ora gli ultimi 12 episodi sono arrivati ​​sulla piattaforma di streaming, a partire dal 29 aprile 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato gli episodi per intero per una facile navigazione:

Netflix ha rilasciato la sinossi della trama Grace e Frankie capitolo finale, che riassume sette anni di alti e bassi per l’iconica coppia.

La sinossi ufficiale della Parte 2 è la seguente:

Ecco sette stagioni di risate, lacrime, esaltatori di umore e buone vibrazioni. E, come direbbero Grace e Frankie, fanculo. Questo potrebbe essere il loro ultimo capitolo, ma sono solo all’inizio”.

“Sette anni fa, le vite di Grace e Frankie sono sconvolte quando i loro mariti di lunga data le hanno lasciate per… l’una per l’altra. Sia sparring partner che complici, Grace e Frankie hanno formato un legame improbabile e indissolubile mentre affrontavano un futuro incerto frontalmente e mano nella mano.

Dopo che la produzione della settima stagione è stata ritardata a causa della pandemia, i fan ora si stanno concedendo gli ultimi 12 episodi di Grazia e Frankiema perché lo spettacolo sta finendo?

Parlando con il Los Angeles Times (tramite Express), la co-creatrice Marta Kauffman ha parlato del motivo per cui la serie stava finendo, affermando che i creatori “hanno immaginato sette stagioni”.:

“Era una combinazione di cose. Netflix non fa più serie a lungo termine. E siamo davvero fortunati ad aver ottenuto la settima stagione. Ma per quanto sia triste che stia finendo, c’è qualcosa che ha un senso in questo”.