Quanti episodi ci sono nella quinta stagione di Camp Cretaceous?

Oltre ai principali film di Jurassic World, la serie animata di Netflix Camp Cretaceous ha regalato agli spettatori tante emozioni da dinosauro da quando è stata trasmessa nel 2020.

Dopo che i fan sono stati lasciati con un tormentoso cliffhanger per terminare la stagione 4, la serie è finalmente tornata per la sua attesissima quinta stagione nel luglio 2022 mentre riprende la storia dell’adorabile banda di disadattati.

Naturalmente, dopo che la stagione 4 ha lasciato in sospeso il destino della banda, gli spettatori sono stati ansiosi di approfondire la nuova stagione, ma quanti episodi ci sono in totale?

Campo mondiale giurassico Cretaceo | Teaser della quinta stagione | Netflix BridTV 9590 Campo mondiale giurassico Cretaceo | Teaser della quinta stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/DSYDSorEULE/hqdefault.jpg 995738 995738 centro 13872

La quinta stagione di Jurassic World: Camp Cretaceous è arrivata su Netflix giovedì 21 luglio 2022.

La nuova stagione riprende dal cliffhanger della quarta stagione con la banda circondata e catturata dai robot BRAD di Mantah Corp e dal presidente dell’azienda, Daniel Kon, il padre di Kenji.

Daniel inizialmente è amichevole con i bambini e sembra essere il biglietto della banda per tornare finalmente a casa.

Tuttavia, le sue motivazioni vengono rapidamente messe in discussione quando minaccia l’amichevole scienziata della Mantah Corp Mae, avvertendola che se non lo aiuta, farà del male ai bambini.

Utilizzando i chip di controllo che Mantah Corp ha sviluppato sull’isola, Daniel spera di vendere dinosauri controllabili a una serie di investitori, inclusa la società BioSyn, i cattivi di Jurassic World Dominion.

La banda, che è cresciuta in sintonia con i dinosauri nonostante sia stata quasi mangiata in numerose occasioni, è contraria al piano e inizia a lavorare per fermare il signor Kon.

Tuttavia, dopo aver avuto la possibilità di riunirsi con suo padre, Kenji ha una scelta angosciante.

Jurassic World: Campo Cretaceo © Netflix

Quanti episodi ci sono nella quinta stagione di Camp Cretaceous?

La quinta stagione di Jurassic World: Camp Cretaceous presenta un totale di 12 episodi.

I fan veterani della serie sui dinosauri noteranno che questo rende la stagione 5 la puntata più lunga nella storia di Camp Cretaceous.

Dopo che le stagioni 1 e 2 sono iniziate con soli otto episodi, lo spettacolo ha continuato ad allungarsi sempre più, con le stagioni 3 e 4 che sono cresciute rispettivamente a 10 e 11 episodi.

Con una durata media dell’episodio di 24 minuti, ciò significa che la stagione 5 di Camp Cretaceous presenta ben 288 minuti (quattro ore e 48 minuti) di dino bontà da godersi.

I titoli dei 12 episodi sono i seguenti:

Riunito La prova finale Linee di battaglia Azione evasiva Terreno traballante Fuori dal coro Il balzo Taglio netto Il centro Arrivo The Last Stand Il Nublar Sei

Jurassic World: Campo Cretaceo © Netflix

Camp Cretaceous tornerà per la sesta stagione? [spoilers]

No, purtroppo per i fan di Camp Cretaceous, la serie non tornerà su Netflix per la sesta stagione.

Quando la stagione 5 è stata annunciata nell’aprile 2022, è stato confermato che sarebbe stata l’ultima puntata dello spettacolo.

In una dichiarazione a EW, lo showrunner Scott Kreamer ha dichiarato: “In questa ultima stagione, la nostra Camp Fam sarà sfidata come mai prima d’ora.

“Affronteranno nuove minacce, dinosauri e altro. Le relazioni saranno messe alla prova, i legami saranno rotti e, in alcuni casi, cambiati per sempre. Tutto ha portato a questo. Anche dopo tutto ciò che i nostri eroi hanno lottato per superare nel corso della serie, le probabilità di sopravvivenza non sono mai state così grandi, il pericolo non è mai stato così reale e la posta in gioco non è mai stata così alta”.

Jurassic World: Campo Cretaceo © Netflix

La quinta stagione di Jurassic World: Camp Cretaceous è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 21 luglio 2022.

In altre notizie, il cast di Original The Walking Dead ora – Child è la star preferita di conquistare i cuori