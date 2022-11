Quanti episodi ci sono mercoledì su Netflix?

Tutto ciò di cui tutti parleranno per il resto dell’anno è la serie originale di Netflix Mercoledì. Certo, non faremo certo un’eccezione, dato che la serie è destinata a essere la serie inquietante ma stravagante che abbiamo chiesto per tutto l’anno!

Dalla direzione di Tim Burton all’inclusione della principessa delle urla Jenna Ortega, non c’è una sola cosa che non vediamo l’ora di vedere. Inoltre, lo spettacolo sta già ricevendo il plauso della critica da tutti gli angoli del mondo, il che significa che la serie è stata decisamente all’altezza del clamore.

Naturalmente, non vogliamo rovinare un solo aspetto di questa nuova release. Ma pensiamo che farti sapere il numero di episodi che puoi aspettarti, così come i titoli di ciascuno di quegli episodi, sarà il dettaglio perfetto per farti eccitare.

Senza ulteriori indugi, ecco il numero di episodi che puoi aspettarti di guardare su Netflix Mercoledì.

Conteggio episodi di mercoledì

Qualcuno ha detto “fortunato numero 8”? Giusto! Ci sono un totale di otto episodi in Mercoledì. Ogni episodio dura circa 45 minuti e ha una classificazione per età di TV-14, quindi non dimenticare di prendere le tue interpolazioni per guardarlo insieme a te.

Di seguito sono riportati i titoli di ogni spettrale episodio della prima stagione:

Episodio 1: “Il bambino di mercoledì è pieno di guai”

Episodio 2: “Guai è il numero più solitario”

Episodio 3: “Amico o guai”

Episodio 4: “Guai che notte”

Episodio 5: “Raccogli quello che fai”

Episodio 6: “Quid Pro Guai”

Episodio 7: “Se non fai guai ormai”

Episodio 8: “Un omicidio di guai”

Puoi dare una pugnalata a ciò che pensi che ogni episodio riguarderà in base a questi titoli. Ma vogliamo che tu faccia un ulteriore passo avanti e vedi se riesci a indovinare quali scene nel trailer ufficiale potrebbero corrispondere a uno qualsiasi dei titoli degli episodi.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale di Mercoledì sotto.

Forse il nostro giochetto è un po’ troppo complicato, o forse le tue previsioni si dimostreranno esatte. C’è solo un modo per scoprirlo!

Non dimenticare di trasmettere in streaming tutti gli otto episodi di Mercoledì in streaming mercoledì 23 novembre, solo su Netflix. Ci vediamo lì!