Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è finalmente arrivato su Netflix dopo che la serie ha trascorso un anno lontano dai nostri schermi.

Dopo che la stagione 2 ha lasciato i fan con un milione e una domanda, gli spettatori saranno senza dubbio ansiosi di farsi strada attraverso i nuovi episodi.

Ma quanti episodi ci sono nella terza stagione di Who Killed Sara?

Chi ha ucciso Sara? | Trailer ufficiale della stagione 3 | Netflix

Data di uscita e anteprima della trama

Dopo le stagioni 1 e 2 di Chi ha ucciso Sara? entrambi sono arrivati ​​​​nel 2021, la stagione 3 è finalmente seguita il 18 maggio 2022.

Dopo gli eventi della seconda stagione, che ha visto Marifer ammettere di essere l’assassino di Sara, la storia prende un’altra svolta drammatica poiché viene rivelato che una terza parte è stata coinvolta nella morte di Sara.

Come ha mostrato la scena finale della seconda stagione, Nicandro e un losco nuovo personaggio che parlava al telefono erano davvero dietro a tutto, lasciando Alex sulle tracce di una misteriosa organizzazione chiamata Medusa nella terza stagione.

Quanti episodi ci sono in Who Killed Sara stagione 3?

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è composto da soli sette episodi in totale.

I fan veterani del thriller misterioso noteranno subito che questo rende la stagione 3 la puntata più breve dello spettacolo poiché le stagioni 1 e 2 avevano rispettivamente 10 e otto episodi.

Inoltre, anche i tempi di esecuzione di ogni episodio nella stagione 3 sono più brevi con durate comprese tra 37 minuti e 47 minuti per il finale.

In totale, la stagione 3 ha una durata di 278 minuti o quattro ore e 38 minuti nei suoi sette episodi.

Presunto morto | 38 minuti Complesso Medusa | 37 minuti Vivo o morto | 37 minuti Benvenuti al Centro Medusa | 37 minuti Ratti da laboratorio | 40 minuti Cosa è successo a Sara | 39 minuti Che cosa hai fatto, Sara? | 47 minuti

Chi ha ucciso Sara non tornerà per la stagione 4

Esatto, dopo la conclusione della terza stagione, Who Killed Sara? non tornerà su Netflix per una quarta puntata.

Quando il trailer è stato rilasciato per la terza stagione, conteneva lo slogan “Temporada Final” che si traduce in “Stagione finale”.

Ciò conferma che era stato pianificato in anticipo di avere la storia di Who Killed Sara? raccontato in tre stagioni, con la prima puntata che crea il mistero, la seconda stagione offre una svolta inaspettata e la terza stagione dà finalmente agli spettatori le risposte che stavano cercando.

Il finale della terza stagione sicuramente non si presta nemmeno a un’altra puntata poiché il mistero che circonda la morte di Sara è finalmente spiegato per intero e la risposta alla domanda “Chi ha ucciso Sara?” viene rivelato.

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 18 maggio 2022.

