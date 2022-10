Quanti episodi ci sono in The Watcher su Netflix?

Le storie di vero crimine hanno trovato casa su Netflix negli ultimi anni, che si tratti di docuserie sconcertanti o di drammi agghiaccianti come il recente Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

L’ultimo sforzo del servizio di streaming è The Watcher, una serie drammatica che probabilmente ti farà accapponare la pelle mentre racconta la vera storia di una coppia che si trasferisce nella casa dei loro sogni solo per trasformare la situazione in un incubo quando iniziano a ricevere una serie di lettere minacciose di un anonimo “Osservatore”.

Ogni episodio della serie è ricco di colpi di scena che sicuramente lasceranno gli spettatori affamati di più, ma quanti episodi ci sono in The Watcher e ci sarà una stagione 2?

L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11410 L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/5HDkw100sXQ/hqdefault.jpg 1116784 1116784 centro 13872

The Watcher è apparso su Netflix giovedì 13 ottobre 2022.

Ispirata a eventi veri e basata sull’articolo The Cut di Reeves Wiedeman, la serie racconta la storia di Dean e Nora Brannock (basata sui veri Derek e Marie Broaddus) che hanno appena acquistato la casa dei loro sogni al 657 Boulevard nell’idilliaco sobborgo di Westfield , New Jersey.

Non molto tempo dopo essersi trasferiti, tuttavia, i Brannocks iniziano rapidamente a rendersi conto che il tranquillo quartiere potrebbe non essere così accogliente come pensavano all’inizio, poiché i loro vicini eccentrici e ficcanaso si sono messi a farli sentire degli estranei.

La situazione prende una svolta allarmante in peggio quando iniziano a ricevere lettere minacciose da un individuo anonimo che si fa chiamare “The Watcher” e la famiglia inizia a temere per la loro sicurezza.

L’osservatore © Netflix

Quanti episodi ci sono in The Watcher?

The Watcher è composto da sette episodi in totale.

Come la maggior parte delle serie Netflix, tutti e sette i capitoli sono stati resi disponibili in una volta sola, il che significa che i fan possono abbuffarsi della serie al proprio ritmo piuttosto che dover aspettare settimanalmente o per una “Parte 2”, come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Ogni episodio di The Watcher ha una durata compresa tra 44 e 52 minuti, dando alla serie una durata totale di 332 minuti, o cinque ore e 32 minuti.

I titoli di ciascuno dei sette episodi sono i seguenti:

Benvenuti amici Sacrificio di sangue Gotterdämmerung Qualcuno a vegliare su di me Rasoio di Occam Il Buio Ossessionante

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Ci sarà una stagione 2?

No, al momento non ci sono piani per una seconda stagione di The Watcher.

Questo perché il dramma è stato annunciato come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia viene raccontata nel corso di una stagione prima della fine.

Inoltre, non ci sono stati ulteriori sviluppi pubblici riguardo a The Watcher nella vita reale, il che significa che non c’è più storia da raccontare.

Tuttavia, ciò potrebbe potenzialmente cambiare se l’identità del misterioso Watcher venisse mai scoperta.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

The Watcher è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 13 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, RECAP: ha spiegato la morte di Shay a Chicago Fire