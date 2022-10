Quanti episodi ci sono in The Midnight Club su Netflix?

Dopo i grandi successi di The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, lo scrittore e regista Mike Flanagan è tornato per portare più paure su Netflix nella sua ultima serie, The Midnight Club.

La serie spettrale racconta la storia di otto giovani adulti malati terminali che si riuniscono a mezzanotte nel loro ospizio per raccontare storie sinistre.

Ogni capitolo è ricco di colpi di scena inquietanti che lasciano gli spettatori affamati di più, ma quanti episodi ci sono in The Midnight Club?

The Midnight Club: data di uscita e anteprima della trama

The Midnight Club è arrivato su Netflix venerdì 7 ottobre 2022.

Basata sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, la serie racconta la storia di otto malati terminali al Brightcliffe Hospice che si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose.

Il legame dei giovani adulti è forte e dopo che hanno stretto un patto che prevede che il prossimo di loro a morire deve inviare al gruppo un segno dall’aldilà, iniziano a verificarsi avvenimenti spaventosi.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Quanti episodi ci sono in The Midnight Club?

La prima stagione di The Midnight Club è composta da 10 episodi in totale.

Come la maggior parte delle versioni Netflix, tutti i 10 capitoli sono stati resi disponibili in una volta sola, il che significa che i fan possono abbuffarsi della serie al proprio ritmo piuttosto che dover aspettare settimanalmente o per una “Parte 2” come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Ogni episodio di The Midnight Club ha una durata compresa tra 48 e 58 minuti, dando alla serie una durata totale di 542 minuti, o nove ore e due minuti.

I titoli di ogni episodio sono i seguenti:

Il capitolo finale I due dana Il cuore malvagio Dammi un bacio Ci vediamo dopo Strega Anya Strada verso il nulla L’eterno nemico Mezzanotte

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Ci sarà una stagione 2?

Ci sono piani per The Midnight Club per più stagioni, ma Netflix deve ancora dare ufficialmente il via libera a una seconda stagione.

Parlando con Variety, il creatore Michael Flanagan ha spiegato che Netflix ha scelto 28 dei libri dell’autore Christopher Pike da utilizzare per The Midnight Club poiché le loro storie sono presenti nei racconti dei bambini durante la serie.

“Questo è stato progettato per essere in corso”, ha detto Flanagan. “Non so se lo farà. Vedremo come andrà e probabilmente non sapremo per un altro mese o giù di lì cosa vuole fare Netflix. Ma è stato progettato per continuare.

“Pike ha 80 libri, quindi abbiamo molto materiale inutilizzato da cui attingere”, ha continuato. “Anche noi non abbiamo risposto ad alcune delle domande più grandi della stagione. Quelle risposte esistono, ma dovevano essere per la prossima stagione. Se non ce n’è uno, li metterò su Twitter. Allora almeno tutti ne potremo parlare”.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

The Midnight Club è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 7 ottobre 2022.

