Quanti episodi ci sono in The Lincoln Lawyer su Netflix?

The Lincoln Lawyer è l’ultimo dramma legale apparso su Netflix in quanto racconta la storia dell’avvocato titolare, Mickey Haller.

Ogni puntata dell’affascinante serie è ricca di colpi di scena, svolte e rivelazioni, rendendo la serie un obiettivo estremamente interessante per gli amanti del binge-watching.

Ma quanti episodi ci sono in The Lincoln Lawyer, quanto dura ogni capitolo e c’è qualcosa in programma oltre la prima stagione?

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

BridTV

9526

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/au06yHMuMGc/hqdefault.jpg

992660

992660

centro

13872

La data di uscita di Lincoln Lawyer e l’anteprima della trama

Il Lincoln Lawyer è arrivato su Netflix venerdì 13 maggio 2022.

La prima stagione del dramma legale racconta la storia di Mickey Haller che, dopo un periodo di assenza grazie a una dipendenza da antidolorifici, torna a esercitare la professione legale in seguito all’omicidio del suo ex compagno Jerry Vincent, che alla morte ha lasciato la sua pratica a Topolino.

Prima che Topolino possa affrontare gli ex clienti di Jerry, tuttavia, dovrà ottenere l’approvazione del giudice Mary Holder e così Topolino inizia ad occuparsi di casi grandi e piccoli mentre lavora anche per risolvere il misterioso omicidio di Jerry, il tutto dal sedile posteriore della sua Lincoln .

Netflix

Quanti episodi ci sono in The Lincoln Lawyer?

La prima stagione di The Lincoln Lawyer è composta da 10 episodi in totale.

Ogni episodio ha una durata compresa tra 45 e 56 minuti.

Mentre in tutti i 10 capitoli, c’è un totale di 492 minuti (otto ore e 22 minuti) di dramma criminale da godersi.

I titoli per ogni episodio degno di abbuffata sono i seguenti:

Cavalca di nuovo | 48 minuti Il proiettile magico | 46 minuti slancio | 50 minuti Teoria del caos | 45 minuti Dodici Lemming in una scatola | 46 minuti piegato | 47 minuti Lemming numero sette | 48 minuti Il Magic Bullet Redux | 51 min La Valle Perturbante | 55 minuti Il verdetto d’ottone | 56 minuti

Netflix

Come è impostata la serie per la seconda stagione e oltre [spoilers]

Anche se The Lincoln Lawyer non è stato ancora ufficialmente rinnovato da Netflix, la fine della prima stagione ha perfettamente spianato la strada alla seconda e oltre.

Questo perché, entro la fine dell’episodio 10, ci sono una serie di domande e fili di trama che sono stati lasciati in sospeso, in particolare il nuovo accordo di Cisco per ripagare i suoi debiti con i Road Saints, Lorna che fa i suoi primi passi per frequentare la scuola di legge e la figura misteriosa che appare poco prima che scorrano i titoli di coda.

Inoltre, il fatto che The Lincoln Lawyer sia basato su una serie di romanzi aiuta anche la causa dello spettacolo.

Scritta da Michael Connelly, creatore dei romanzi di Harry Bosch (che hanno generato la loro serie di grande successo e spin-off con Amazon), la serie di Mickey Haller è attualmente composta da sei voci, quindi c’è un sacco di materiale di partenza su cui lavorare.

La prima stagione della serie Netflix è in realtà basata sul secondo romanzo del franchise, Il verdetto d’ottonedopo che il film di Matthew McConaughey del 2011 ha raccontato la storia del primo libro, quindi in teoria una seconda stagione sarebbe continuata con il terzo romanzo, L’inversione.

Netflix

The Lincoln Lawyer è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 13 maggio 2022.

In altre notizie, Millie Bobby Brown è irriconoscibile nel makeover glam – e i fan sono qui per questo