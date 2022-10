Quanti episodi ci sono in The Empress su Netflix?

Poiché Netflix è un servizio di streaming con un pubblico globale, offre agli spettatori la possibilità di guardare film e programmi di diversi paesi del mondo.

L’ultimo esempio è la serie in lingua tedesca The Empress che racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria in un dramma per rivaleggiare con The Crown o Victoria di ITV.

Ogni capitolo del dramma storico è ricco di intrighi e gameplay politico che lascia gli spettatori affamati di più, ma quanti episodi include The Empress in totale?

The Empress: data di uscita e anteprima della trama

L’imperatrice è apparsa su Netflix giovedì 29 settembre 2022.

Basata su eventi veri, la serie segue la sedicenne Elisabetta, soprannominata Sisi, che si innamora del fidanzato di sua sorella, l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria.

La loro storia d’amore provoca scosse alla corte viennese e dopo il loro matrimonio, Sisi deve trovare un modo per affermarsi contro sua suocera, l’affamata di potere Sophie, e suo cognato, Maxi, che vuole il trono di Franz (e Sisi) per sé.

Le lotte di Sisi a corte sono anche ambientate sullo sfondo di un più ampio tumulto quando le truppe nemiche si radunano ai confini dell’Impero Asburgico mentre la gente nella stessa Vienna inizia a insorgere contro l’imperatore al potere.

L’imperatrice © Netflix

Quanti episodi ci sono in The Empress?

L’imperatrice è composta da sei episodi in totale.

Come la maggior parte delle versioni Netflix, tutti e sei i capitoli sono stati rilasciati in una volta sola, il che significa che i fan possono abbuffarsi della serie al proprio ritmo piuttosto che dover aspettare settimanalmente o per una “Parte 2” come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Ogni episodio di The Empress ha una durata compresa tra 51 e 62 minuti, dando alla serie una durata totale di 341 minuti o cinque ore e 41 minuti.

I titoli di ogni episodio sono i seguenti:

Il proprio posto nel mondo L’arrivo Il matrimonio La caccia Le scarpe Il Dio che ci ha inviato la libertà

L’imperatrice © Netflix

Possibilità di esplorare la stagione 2 [spoilers]

Netflix non ha ancora rinnovato The Empress per una seconda stagione, ma c’è ancora molta storia da raccontare se la stagione 2 dovesse ricevere il via libera.

Come accennato, The Empress è basato sulla storia di Elisabetta d’Austria e dagli ultimi momenti dell’episodio 6, c’è ancora molto della sua vita da esplorare.

La prima stagione si conclude con Elisabeth che scopre di aspettare un bambino e si avventura in una folla di manifestanti e rivela la notizia nella speranza di sedare la loro furia.

Nella vita reale, Elisabetta scoprì di essere incinta nel 1854, lo stesso anno in cui sposò l’imperatore Francesco.

Poiché in seguito morì nel 1898, all’età di 60 anni, ci sono ancora 44 anni della sua vita da esplorare, dando a The Empress un sacco di potenziale per la storia se Netflix decidesse di ordinare una seconda stagione.

L’imperatrice © Netflix

L’imperatrice è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 29 settembre 2022.

