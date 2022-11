Quanti episodi ci sono in Manifest stagione 4 parte 1 su Netflix?

STAGIONE MANIFEST 04. (Da sinistra a destra) JR Ramirez come Jared Vasquez, JR Ramirez come Jared Vasquez nella stagione Manifest 04. Matt Long come Zeke Landon, Matt Long come Zeke Landon nella stagione Manifest 04. Melissa Roxburgh come Michaela Stone nella stagione Manifest 04 Cr. © 2022

Quando la NBC ha cancellato Manifesto l’anno scorso, sembrava che lo spettacolo si sarebbe unito a una lunga lista di spettacoli che sono usciti con così tante trame irrisolte per il modo scioccante in cui la stagione si è conclusa.

Fortunatamente, i fan non avevano intenzione di lasciare che il loro amato spettacolo andasse fuori senza combattere e si sono rapidamente uniti per radunarsi dietro lo spettacolo. Hanno aiutato lo spettacolo a accumulare innumerevoli ore di visione, solo su Netflix, Manifesto ha fatto la storia di Netflix come il terzo spettacolo a trascorrere 100 giorni tra i primi 10 e ha lanciato una campagna sui social media così massiccia che le reti non hanno potuto fare a meno di ascoltare.

Dopo mesi di campagna, Netflix ha finalmente risposto alla chiamata dei fan quando ha rinnovato lo spettacolo per un’ultima stagione di grandi dimensioni per aiutare a consentire al team creativo l’opportunità di portare a termine le storie dello spettacolo.

Di quanti episodi è Manifest stagione 4?

Quando Netflix è intervenuto per salvare Manifesto, il servizio di streaming lo ha fatto rinnovando lo spettacolo per un’enorme stagione finale sia da parte di Netflix che Manifesto standard. Mentre la maggior parte delle stagioni degli spettacoli Netflix tende a consistere in 10 episodi, Manifesto la stagione 4 consisterà in ben 20 episodi che renderanno l’ultima stagione dello show la più lunga stagione singola di un dramma originale Netflix negli Stati Uniti.

Manifesto la stagione 4 sarà anche la più grande stagione di Manifesto ad oggi, poiché le stagioni precedenti dello show consistevano in 13-16 episodi.

Di quanti episodi è Manifest stagione 4 parte 1?

Sebbene Manifesto la stagione 4 sarà composta da 20 episodi, i fan non riceveranno tutti i 20 episodi in anticipo poiché Netflix dividerà la stagione in due parti.

Anche se abbiamo visto Netflix interrompere le stagioni tramite conteggi di episodi unici prima di includerli Cose più strane che ha visto la caduta di sette episodi nella parte 1 e solo due episodi nella parte 2, lo streamer manterrà le cose belle e semplici con Manifestostrategia di rilascio. Piuttosto che suddividere la stagione in lotti irregolari, Netflix dividerà la stagione in due parti uguali con la parte 1 e la parte 2 contenenti 10 episodi in totale.

Quindi, quando i fan si accontentano di guardare Manifesto stagione 4 parte 1 il 4 novembre, possono aspettarsi dieci episodi con dieci episodi aggiuntivi che seguiranno nel 2023.

Manifesto è ora in streaming su Netflix.