Quanti episodi ci sono in Heartstopper su Netflix?

La serie romantica di formazione Fermacuori è arrivato nel catalogo di Netflix, giusto in tempo per il prossimo weekend, e gli spettatori appassionati sono curiosi di sapere quanti episodi devono abbuffarsi.

Confermiamo quanti episodi ci sono Fermacuoripresentarti i membri del cast coinvolti e discutere le possibilità della seconda stagione su Netflix.

Sviluppato da Alice Oseman per Netflix e basato sul webcomic e graphic novel con lo stesso nome di Oseman, serie romantica britannica per adulti Fermacuori racconta la storia di Charlie Spring e Nick Nelson mentre il primo sviluppa una cotta per l’altro durante il periodo in una scuola maschile.

Quanti episodi ci sono in Heartstopper?

Fermacuori ha otto episodi in totale per completare la prima stagione e tutti i capitoli sono stati rilasciati nella stessa data del 22 aprile 2022.

Ogni titolo dell’episodio identifica la natura della puntata, raffigurante l’evoluzione di una storia d’amore in fiore, e ogni capitolo dura circa 30 minuti.

Di seguito, abbiamo incluso un elenco di tutti gli otto episodi per aiutarti a navigare durante la tua prima visione dello spettacolo:

Episodio 1: Incontrare

Episodio 2: Schiacciare

Episodio 3: Bacio

Episodio 4: Segreto

Episodio 5: amico

Episodio 6: Ragazze

Episodio 7: Bullo

Episodio 8: Fidanzato

Incontra il cast

L’adattamento Netflix presenta un elenco di talenti emergenti, tra cui Joe Locke e Kit Connor come protagonisti principali con Sebastian Croft, che Game of Thrones i fan conosceranno il giovane Ned Stark.

Il britannico Kit Connor ha offerto prestazioni notevoli nel 2019 Uomo razzo e le serie BBC One e HBO I suoi materiali oscuri.

D’altra parte, Joe Locke sta facendo il suo debutto come attore nella serie, così come Yasmin Finney e William Gao.

Di seguito, abbiamo fornito un elenco del completo Fermacuori lancio:

Joe Locke – Charlie Primavera

– Charlie Primavera Kit Connor – Nick Nelson

– Nick Nelson William Gao – Tao Xu

– Tao Xu Yasmin Finney – Elle Argent

– Elle Argent Corinna Marrone – Tara Jones

– Tara Jones Kizzy Edgell – Darcy Olsson

– Darcy Olsson Sebastian Croft – Ben Speranza

– Ben Speranza Cormac Hyde Corrin – Harry Greene

– Harry Greene Rea Norwood – Imogen Heaney

– Imogen Heaney Tobie Donovan – Isaac Henderson

– Isaac Henderson Jenny Walser – Primavera di Tori

– Primavera di Tori Fisayo Akinade – Signor Ajayi

– Signor Ajayi Chetna Pandia – Allenatore Singh

– Allenatore Singh Alan Turkington – Signor Lange

Possibilità della seconda stagione

Sfortunatamente, i fan di Fermacuori bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire se l’adattamento è stato rinnovato per una seconda stagione, poiché Netflix non ha fatto annunci riguardanti un’altra parte.

La piattaforma di streaming normalmente attiva un periodo di 28 giorni per consentire allo spettacolo di esibirsi e per filtrare il conteggio medio degli spettatori, il che significa che potremmo non sentire nulla della stagione 2 per più di un mese, almeno.

Considerando il travolgente supporto dei fan prima Fermacuori presentato in anteprima, c’è sicuramente una richiesta per un altro capitolo.

Inoltre, la creatrice Alice Oseman ha risposto a un fan su Twitter chiedendo se ci sarebbero state più stagioni di Fermacuori:

“Vorrei che ci fosse! Ma per ora siamo incaricati solo per una stagione. Se la prima stagione andrà bene, speriamo di ottenere di più!”

Impossibile caricare questo contenuto

vorrei che ci fosse! Ma per ora siamo incaricati solo per una stagione. Se la prima stagione va bene, speriamo di ottenere di più! — Aggiornamenti di Alice Oseman (@AliceOseman) 26 aprile 2021

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

