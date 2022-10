Quanti episodi ci sono in From Scratch su Netflix?

Netflix ha un debole per la creazione di drammi romantici meravigliosamente sinceri e strappalacrime e il loro ultimo sforzo, From Scratch, è un punto culminante del genere.

Con Zoe Saldaña, la serie racconta la storia di Amy che incontra l’amore della sua vita mentre studia all’estero in Italia.

Tuttavia, la storia d’amore italiana di Amy deve affrontare numerose sfide e i numerosi colpi di scena della serie hanno lasciato molti a chiedersi esattamente quanti episodi di From Scratch siano presenti in totale.

Da zero | Trailer ufficiale BridTV 11310 Da zero | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/pXm0SSnQW98/hqdefault.jpg 1101681 1101681 centro 13872

From Scratched è arrivato su Netflix venerdì 21 ottobre 2022.

La serie racconta la storia di Amahle ‘Amy’ Wheeler, una studentessa americana che sta studiando all’estero nella pittoresca città italiana di Firenze.

Il soggiorno di Amy in Italia prende una svolta inaspettata quando incontra e si innamora di Lino, uno chef siciliano, ma la loro vorticosa storia d’amore deve affrontare numerosi ostacoli, da diversi background culturali a genitori che disapprovano.

Tuttavia, la più grande prova della loro relazione arriva quando la salute di Lino mette in discussione il futuro della coppia, il che ispira le rispettive famiglie a unirsi, dimostrando che l’amore supera tutti i confini.

Da zero © Netflix | Filippo Antonello

Quanti episodi ci sono in From Scratch?

From Scratch è composto da otto episodi in totale.

Come la maggior parte delle serie Netflix, tutti gli otto capitoli sono stati resi disponibili in una volta sola, il che significa che i fan possono abbuffarsi della serie al proprio ritmo piuttosto che dover aspettare settimanalmente o per una “Parte 2”, come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Ogni episodio di From Scratch ha una durata compresa tra 49 e 58 minuti, dando alla serie una durata totale di 422 minuti, o sette ore e due minuti.

I titoli di ciascuno degli otto episodi sono i seguenti:

Primi Assaggi Carne e Ossa Una villa. Una scopa. Una torta. Mandorle amare Pane e salamoia Cimeli di famiglia Tra il fuoco e la padella Retrogusti

Da zero © Netflix | Stefano Montesi

Ci sarà una stagione 2 di From Scratch?

No, From Scratch non tornerà per una seconda stagione.

Questo perché la serie è stata annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia viene raccontata in una sola stagione prima di finire.

Il motivo alla base di questa fatturazione è che From Scratch è basato sull’omonimo libro di memorie dell’attrice Tembi Locke che racconta un capitolo della sua vita reale.

Poiché non c’è stato un seguito al suo romanzo, non avrebbe molto senso che la serie continuasse.

Da zero © Netflix | Aaron Epstein

From Scratch è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 21 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quanti episodi ci sono in From Scratch su Netflix?