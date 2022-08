Netflix è diventata la sede di avvincenti serie thriller negli ultimi anni con frequenti nuovi arrivi che offrono ai fan la loro soluzione misteriosa.

L’ultima voce nel genere è la serie australiana Echoes, piena zeppa di colpi di scena sbalorditivi che lasciano gli spettatori alla disperata ricerca di continuare a guardare.

Ma quanti episodi ci sono in Echoes e quanto dureranno per i fan che sperano di abbuffarsi della serie in una volta sola?

Fa eco alla data di uscita e all’anteprima della trama

Echoes si è intrufolato su Netflix venerdì 19 agosto 2022.

Con Michelle Monaghan, la serie racconta la storia di due sorelle gemelle identiche, Leni e Gina.

Sin da quando erano bambini, i gemelli si sono scambiati segretamente vite e quando sono diventati adulti si sono ritrovati a vivere una doppia vita, condividendo due case, due mariti e un bambino.

Tutto sembra andare perfettamente secondo i piani per Leni e Gina fino a quando una delle sorelle scompare misteriosamente.

Echi © Netflix

Quanti episodi ci sono in Echoes?

Echoes è composto da sette episodi in totale.

Come la maggior parte delle versioni di Netflix, tutti e sette i capitoli sono stati rilasciati in una volta, perfetto per gli spettatori che vogliono abbuffarsi della serie in una volta sola.

Nei sette episodi dello show, la durata di ogni capitolo varia da 40 a 54 minuti (46 minuti in media) con la serie in esecuzione per un totale di 322 minuti (sei ore e 22 minuti), il che significa che c’è un sacco di contenuti da approfondire .

I titoli di ogni capitolo di Echoes sono i seguenti:

Episodio 1 | Casa

Episodio 2 | Compleanno

Episodio 3 | Festa

Episodio 4 | Corpo

Episodio 5 | Gina

Episodio 6 | Fuoco

Episodio 7 | Cascate

Echi © Netflix

Ci sarà una stagione 2?

No, Echoes non dovrebbe tornare su Netflix per una seconda stagione.

Questo perché il thriller è stato annunciato come una miniserie limitata.

Ciò significa che la storia dello spettacolo viene raccontata nel corso di una stagione prima di finire.

Non è impossibile che una serie limitata venga ripresa per una seconda stagione come The White Lotus della HBO, Big Little Lies e 13 Reasons Why di Netflix sono stati tutti esempi recenti.

Il fatto che l’episodio finale di Echoes sia in qualche modo aperto e lasci domande senza risposta offre un briciolo di speranza con molti fan che si rivolgono ai social media per chiedere di conseguenza una seconda stagione.

ODIATO come è finita Echoes su Netflix 😒 È meglio che ci sia una stagione 2 — 𝑳𝒊𝒍𝒐'𝑳𝒖𝒉𝑽 🌺💜💋 (@Lilo_LuhV) 24 agosto 2022

Echoes è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 19 agosto 2022.

