I thriller avvincenti hanno trovato una casa per se stessi su Netflix negli ultimi anni con nuove voci costantemente aggiunte alla libreria del servizio di streaming.

L’ultimo thriller in arrivo sui nostri schermi è Devil in Ohio, una serie che racconta la storia di una giovane donna che fugge da una setta satanica e viene accolta da uno psichiatra ignaro.

Ogni capitolo è ricco di colpi di scena drammatici, ma quanti episodi ci sono in Devil in Ohio e la serie ha un futuro oltre la prima stagione?

diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11181 diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/ScEl_smzT3A/hqdefault.jpg 1089670 1089670 centro 13872

Devil in Ohio data di uscita e anteprima della trama

Devil in Ohio è strisciato su Netflix venerdì 2 settembre 2022.

Con Emily Deschanel e Madeleine Arthur, la serie racconta la storia della psichiatra Dr. Suzanne Mathis che incontra una giovane donna di nome Mae che è arrivata in ospedale con una ferita nodosa sulla schiena.

Dopo aver fallito nel trovare una casa adottiva per Mae, Suzanne accetta di prendersi cura della ragazza da sola, ma con Mae non tutto è come sembra e diventa subito chiaro che un tempo faceva parte di una setta satanica.

La decisione di Suzanne di accogliere Mae nella sua casa non solo minaccia di sconvolgere la vita della sua famiglia, ma la mette anche in pericolo potenzialmente grave.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Quanti episodi ci sono in Devil in Ohio?

Devil in Ohio è composto da otto episodi in totale.

Come la maggior parte delle uscite su Netflix, tutti gli otto capitoli del thriller sono stati pubblicati in una volta sola, il che significa che i fan possono abbuffarsi della serie al proprio ritmo.

Con ogni episodio che ha una durata compresa tra 40 e 49 minuti, la durata totale della serie è di 351 minuti (cinque ore e 51 minuti), il che offre agli spettatori un sacco di contenuti su cui approfondire.

I titoli degli otto episodi sono i seguenti:

Episodio 1 | Caduta rotta

Episodio 2 | Santuario

Episodio 3 | Custode della mamma

Episodio 4 | Contare su

Episodio 5 | Scendi

Episodio 6 | Il mio amore ed io

Episodio 7 | Per Sangue

Episodio 8 | L’alba

Diavolo nell’Ohio © Netflix

La serie tornerà per la stagione 2?

No, Devil in Ohio non dovrebbe tornare per una seconda stagione su Netflix.

Questo perché il thriller è stato annunciato come una serie limitata dallo streamer, il che significa che la sua storia sarà raccontata nell’arco di una stagione prima della fine.

Non è impossibile rinnovare le serie limitate con esempi recenti tra cui The White Lotus, Your Honor, Big Little Lies e 13 Reasons Why, ma è un evento raro.

Ciò che ostacola le scarse possibilità di rinnovamento di Devil in Ohio è il fatto che è basato su un unico romanzo dell’autrice Daria Polatin che non ha un seguito.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo la prima il 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, chi è Morgoth ne Gli anelli del potere? Spiegazione della storia della Terra di Mezzo