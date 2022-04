In questa storia di fantasia sui segreti che affliggono i parlamentari Tory, Rupert Friend interpreta James Whitehouse. Interpreta un parlamentare conservatore che è stato accusato di aggressione da un assistente ricercatore.

La vita da cartolina di James si svela rapidamente mentre i misfatti del suo passato tornano rapidamente a morderlo.

Anatomy of a Scandal è basato su un libro con lo stesso nome di Sarah Vaughan e introduce gli spettatori in un mondo di dissolutezza e segreti delle classi superiori inglesi, ma quanti episodi ha la serie?

ancora dal trailer di Anatomy of a Scandal, Netflix

Quanti episodi ci sono in Anatomy of a Scandal?

Anatomia di uno scandalo ha sei episodi in totale, tutti resi disponibili sul servizio di streaming il 15 aprile 2022.

Ogni episodio ha una durata di un’ora, il che lo rende lo spettacolo perfetto per abbuffarsi questo fine settimana con solo sei ore da completare.

Non è chiaro se James sia colpevole dei suoi crimini fino al finale di stagione, il che significa che i fan rimarranno indovinati fino alla fine.

Anatomia di uno scandalo | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

9046

Anatomia di uno scandalo | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/M1UGGZnHyf8/hqdefault.jpg

974971

974971

centro

13872

Ci sarà una seconda serie?

Sfortunatamente, una seconda stagione non sembra probabile per Anatomy of a Scandal.

Questo perché Netflix ha annunciato lo spettacolo come una serie limitata, il che di solito significa che la storia si conclude dopo una sola stagione.

Poiché Anatomy of a Scandal è basato su un libro e la trama si conclude nel corso della stagione, è improbabile che Netflix rinnovi lo spettacolo per una seconda stagione.

Tuttavia, non è raro che una serie limitata venga ripresa per le stagioni successive. 13 motivi per cui è stato inizialmente classificato come tale nel 2017, ma ha continuato a funzionare per quattro stagioni prima di concludere.

Impossibile caricare questo contenuto

La vita privilegiata di Sophie (Sienna Miller) come moglie del potente politico James (Rupert Friend) si svela quando emergono segreti scandalosi e viene accusato di un crimine scioccante. Anatomy of a Scandal è ora su Netflix. pic.twitter.com/W7VV6uI2Yk — Netflix (@netflix) 15 aprile 2022

Twitter reagisce ad Anatomy of a Scandal

I fan si sono affrettati a rivolgersi ai social media per condividere i loro pensieri sullo show. Un fan ha abbuffato tutto seduto, condividendo: “Sono stato sveglio tutta la notte a abbuffarsi di Anatomy of a Scandal. Nessun rimpianto.”

Un altro ha elogiato lo spettacolo, twittando: “Anatomy of a Scandal su Netflix è così ben scritto e pensato! Fantastico x3.”

Questa fan ha condiviso quanto ha amato lo spettacolo, dicendo:

Impossibile caricare questo contenuto

Anatomy of a Scandal è il SERIOUS di tutte le serie; una delle cose migliori che abbia mai visto – la fotografia e l’orchestrazione sovrapposta Ep3 però… effffs sake #AnatomyOfAScandal #Netflix #series — Jennifer May West (@MagicJenMay_) 16 aprile 2022

Un fan è alla disperata ricerca di una seconda stagione, come hanno condiviso: “Anatomy of a Scandal è un buon orologio, spero che la stagione 2 sia in lavorazione. Ho così tante domande…”

Infine, lo spettacolo è stato consigliato da questo fan, che ha detto: “Consiglierei Anatomy of a Scandal a chiunque cerchi qualcosa da guardare su Netflix”.

Anatomy of a Scandal è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

In altre notizie, il tempo di rilascio dell’episodio 2 di Kaguya-sama S3 confermato da Crunchyroll