Quanti Emmy ha Julia Garner?

Nel 2022, c’è stata una star di Netflix che ha davvero fatto il suo anno: Julia Garner. Il vincitore dell’Emmy Ozark la star ha completato una corsa acclamata dalla critica nella serie drammatica di successo e ha ottenuto un bel giro di vittoria con la serie limitata Netflix di altrettanto successo Inventare Anna.

Da quando è esploso Ozark, Garner è diventata uno dei migliori giovani talenti della sua generazione e, dopo il suo lavoro stellare in entrambi gli spettacoli Netflix, è una delle attrici lavoratrici più ambite in circolazione. Ha anche attirato l’attenzione di Madonna per il film biografico del titano pop.

In breve, non c’è altro posto dove andare per Julia Garner, e gli Emmy Awards 2022 potrebbero essere un altro punto cruciale per l’attrice mentre continua a costruire un’invidiabile carriera sullo schermo. La star è in palio per altri due Emmy quest’anno. Li porterà entrambi a casa?

Stiamo analizzando la storia completa di Julia Garner agli Emmy Awards. Per quanti trofei ha vinto negli anni Ozark, e quanti ne ha in totale? Ecco tutto da sapere sulle vittorie del premio della talentuosa attrice!

Quanti Emmy ha vinto Julia Garner?

Julia Garner ha vinto tre Emmy Awards in totale a settembre 2022. Il Ozark l’attrice ha ottenuto la sua prima nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione nello show Netflix nel 2019, che è stata anche la sua prima vittoria.

Un anno dopo, nel 2020, Garner ha ottenuto la sua seconda nomination come miglior attrice non protagonista e ha vinto Ozark. Poiché la serie Netflix non ha rilasciato una nuova stagione durante il periodo di ammissibilità nel 2021, Garner non è stata nominata quell’anno, ma ha compensato nel 2022.

Ozark è tornato per la sua quarta e ultima stagione nel gennaio 2022 e si è concluso con la seconda metà nell’aprile 2022. Garner ha anche recitato nella serie limitata Netflix Inventare Anna nei panni della tormentata truffatrice Anna Delvey. La serie è stata presentata per la prima volta nel febbraio 2022.

Per entrambe le serie Netflix di successo, Julia Garner ha ottenuto doppie nomination agli Emmy. Ozark ha ottenuto la sua terza nomination come miglior attrice non protagonista e Inventare Anna ha ottenuto la sua prima nomination come miglior attrice protagonista in una serie limitata o antologica o nella categoria film.

Durante la cerimonia del 2022, Garner ha vinto il suo terzo Emmy Award consecutivo per la sua interpretazione di Ruth Langmore in Ozark. Sfortunatamente, Garner non ha ottenuto una doppia vittoria per Inventare Anna.

Congratulazioni a Julia Garner! Non vediamo l’ora di vedere cosa farà la stella di talento dopo. Per ora, guardala lavorare in entrambi Ozark e Inventare Anna solo su Netflix.