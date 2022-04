Quanti anni hanno Charlotte e Jonah nella stagione 4 di Ozark, parte 2?

La fine di Ozark è arrivato, ma ciò non significa che la serie vincitrice di un Emmy non abbia smesso di farci fare domande. Ozark la stagione 4, parte 2, ha inserito gli ultimi sette episodi della serie nelle nostre liste di controllo il 29 aprile e c’è ancora così tanto da disfare.

Nel capitolo finale della serie originale Netflix di successo, il circolo vizioso di Byrdes e Ruth raggiunge il suo atto finale, e tutto si riduce a questo. Finalmente possiamo vedere come finisce la storia e chi ne uscirà vincitore e perdente, e la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Dall’inizio della serie, i figli di Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney), Charlotta (Sofia Hublitz) e Jonah (Skylar Gaertner), sono stati una parte importante delle operazioni della loro famiglia. Spesso si sono impegnati in affari ben al di sopra della loro età.

Ma quanti anni hanno i bambini Byrde? Ozark stagione 4 parte 2? È una domanda che continui a farti mentre guardi l’ultima stagione, specialmente quando vedi le storie di Charlotte e Jonah che si svolgono. Condividiamo le loro età nella parte 2 della stagione di seguito.

Charlotte e Jonah invecchiano nella stagione 4 di Ozark, parte 2

Anche se è piuttosto vago esattamente quanti anni hanno Charlotte e Jonah, c’è una scena in cui Ozark stagione 4 parte 2 in cui Wendy menziona che Jonah ha 15 anni. Wendy è nota per mentire, ma tendiamo a crederle sull’età dei suoi figli. Jonah suggerisce anche di fare i compiti (anche se non lo vediamo mai farlo).

Per quanto riguarda Charlotte, la sua età è un po’ più ambigua. Negli episodi passati, la figlia maggiore di Byrde ha tentato di emanciparsi dai suoi genitori, cosa di cui non necessariamente la biasimiamo. Alla fine non ha finito per rimuoversi legalmente dai suoi genitori.

Ozark la stagione 4 parte 2 vede Charlotte che si avvicina ai 18 anni e diventa un’adulta a pieno titolo. Sarebbe interessante sapere cosa decide di fare del suo futuro, se lasciare la sua famiglia e le loro scelte alle spalle o restare fedele ai suoi genitori e alla loro vita criminale.

Ecco qua! Charlotte e Jonah sono ancora adolescenti, anche se non sembrano proprio adolescenti normali. Catturali negli episodi finali di Ozark, ora su Netflix.