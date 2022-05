Quanti anni hanno adesso i ragazzi di Stranger Things? (2022)

Dopo una lunga attesa, Cose più strane tornerà con la prima parte della sua quarta stagione il 27 maggio! Dato che è passato così tanto tempo da quando abbiamo visto il Cose più strane ragazzi sui nostri schermi, non sorprende che molti di loro abbiano un aspetto completamente diverso ora. Voglio dire, erano nella loro prima adolescenza quando la serie di fantascienza è stata presentata per la prima volta nel 2016. Ora, sono tutti giovani adulti e si vede decisamente. Se vuoi conoscere le età attuali del Cose più strane ragazzi, siete atterrati nel posto giusto.

Nel corso delle stagioni, abbiamo visto il cast principale invecchiare, ma ci sono stati solo piccoli cambiamenti rispetto ad ora. Ora che il cast principale è composto da giovani adulti, sembrano meno infantili, rendendo molti di noi nervosi riguardo alle stagioni future Cose più strane andrò. Fortunatamente, il reparto acconciature e trucco per Cose più strane è incredibile, e il cast avrà ancora l’età dei loro personaggi nello show.

Senza ulteriori indugi, ecco le età attuali del Cose più strane cast qui sotto!

Stranger Things ha recitato in età (2022)

Abbiamo condiviso solo il Cose più strane età attuale dei bambini. Quindi, per dare il via alla lista, abbiamo deciso di iniziare con la preferita dai fan Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown età

Quando la serie di fantascienza è stata presentata per la prima volta nel 2016, tutti non potevano smettere di parlare del talento straordinario che è Millie Bobby Brown. Le persone si sono immediatamente innamorate del personaggio Undici e sono state incuriosite dall’attrice che l’ha interpretata. Al momento della prima, Millie aveva solo 12 anni. Ora, quasi sei anni dopo, Millie ha 18 anni. Ha festeggiato il suo 18° compleanno lo scorso febbraio. Undici, invece, aveva 12 anni nella prima stagione, ma ne compirà 15 nella stagione 4.

Finn Wolfhard età

Finn interpreta Mike Wheeler nello show e le persone non hanno potuto fare a meno di fare il tifo per il suo personaggio e Eleven per stare insieme. Finn aveva 13 anni quando lo spettacolo è uscito per la prima volta e ora ne ha 19. Festeggerà il suo ventesimo compleanno il 23 dicembre. Il personaggio di Finn aveva 12 anni nella prima stagione e ne compirà 15 nella quarta stagione.

Caleb McLaughlin età

Caleb interpreta Lucas Sinclair nella serie. Il suo personaggio è stato descritto come leale ma volitivo. Caleb è nato il 13 ottobre 2001, il che lo rende attualmente 20 anni. Aveva 14 anni al momento della prima stagione. Lucas aveva 12 anni nella prima stagione e ne compirà 15 nella prossima quarta stagione.

Età di Gaten Matarazzo

Gaten interpreta Dustin Henderson Cose più strane. Dustin è il ragazzo sciocco del gruppo di amici. Gaten aveva 14 anni quando la prima stagione è stata pubblicata su Netflix. È nato l’8 settembre 2002, e attualmente ha 19 anni. Il suo personaggio aveva 12 anni nella prima stagione e ne avrà 15 nella quarta.

Noah Grappa età

Noah interpreta il dolce e pacato Will Byers. Nella prima stagione, Will ha 12 anni. In Cose più strane stagione 4, Will avrà 15 anni. L’attore dietro il personaggio ha attualmente 17 anni e festeggerà il suo 18° compleanno il 3 ottobre. Noah aveva solo 11 anni quando è uscita la prima stagione, il che lo rende uno dei membri più giovani del cast.

Sadi Lavello età

Sadie interpreta Max Mayfield nella serie di fantascienza. Siamo stati presentati per la prima volta al suo personaggio nella premiere della seconda stagione. Max è la sorellastra più giovane di Billy ed è descritto come un maschiaccio. Aveva 12 anni quando è stata presentata per la prima volta nello spettacolo. Nella stagione 4, avrà 15 anni. Tuttavia, Sadie ha in realtà 20 anni. Di recente ha festeggiato il suo 20° compleanno il 16 aprile.

Cose più strane la stagione 4 parte 1 sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 27 maggio!