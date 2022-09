Quanti anni ha Xaria Dotson? L’attrice di Age of Devil in Ohio ha esplorato

Negli ultimi anni, Netflix è stata un’ottima piattaforma per i talenti della recitazione emergenti per farsi un nome.

L’ultimo thriller ad approdare sullo streamer, Devil in Ohio, è un altro ottimo esempio poiché, insieme ad alcuni membri del cast affermati, la serie vede anche alcuni nuovi volti arrivare sulla scena.

Uno dei membri più importanti del cast di Devil in Ohio è Xaria Dotson che interpreta Jules, la figlia del personaggio principale Suzanne, ma cosa sappiamo dell’attrice, dalla sua età e da Instagram ai ruoli precedenti?

diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11181 diavolo nell’Ohio | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/ScEl_smzT3A/hqdefault.jpg 1089670 1089670 centro 13872

Devil in Ohio data di uscita e anteprima della trama

Devil in Ohio è strisciato su Netflix venerdì 2 settembre 2022.

Con Emily Deschanel e Madeleine Arthur, la serie racconta la storia della psichiatra Dr. Suzanne Mathis che incontra una giovane donna di nome Mae che è arrivata in ospedale con una ferita nodosa sulla schiena.

Dopo aver fallito nel trovare una casa adottiva per Mae, Suzanne accetta di prendersi cura della ragazza da sola, ma con Mae non tutto è come sembra e diventa subito chiaro che un tempo faceva parte di una setta satanica.

La decisione di Suzanne di accogliere Mae nella sua casa non solo minaccia di sconvolgere la vita della sua famiglia, ma la mette anche in pericolo potenzialmente grave.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Incontra l’attrice Xaria Dotson

Nata il 27 dicembre 1997 a Portland, Oregon, Xaria Dotson ha 24 anni al momento del rilascio di Devil in Ohio.

Secondo la sua biografia su IMDb, la passione di Xaria per il cinema e la narrazione è iniziata in giovane età quando ha trascorso la maggior parte della sua infanzia leggendo libri o riavvolgendo ripetutamente i suoi nastri VHS preferiti.

Xaria ha mosso i suoi primi passi sulla strada per diventare un’attrice quando è entrata a far parte del teatro per bambini locale all’età di 11 anni, il che ha suscitato l’amore per la recitazione.

Come molti attori dell’industria moderna, Xaria è molto attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove attualmente ha un seguito di poco meno di 10.000 al momento della stesura.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

I ruoli precedenti di Xaria Dotson

Dopo aver mosso i suoi primi passi nella recitazione all’età di 11 anni, Xaria ha fatto la sua prima apparizione sullo schermo in un cortometraggio del 2013 intitolato Red Courage.

Da allora, l’attrice 24enne è apparsa in un totale di sette ruoli con i suoi crediti più importanti nella serie horror di Facebook Watch The Birch e nella serie Netflix American Vandal.

Altri crediti per l’attrice sono arrivati ​​nel cortometraggio Double Oh Awesome, nel film American Brothers e in un episodio della serie TBS, Chad.

Diavolo nell’Ohio © Netflix | Ricardo Hubb

Devil in Ohio è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo la prima il 2 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, ha spiegato il mistero di Jerryboree in Rick and Morty