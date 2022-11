Mercoledì è finalmente arrivato su Netflix e al pubblico è stata data l’opportunità di riconquistare lo spirito di Halloween con un gioco gotico divertente e brillante. Non c’è da meravigliarsi che i fan siano stati entusiasti. Con Tim Burton come co-creatore della serie di otto episodi e regista di numerosi episodi, chi non lo sarebbe?

Il regista di Edward mani di forbice e Sweeney Todd è senza dubbio la persona perfetta per affrontare la famiglia Addams, personaggi apparsi per la prima volta nel New Yorker nel 1938.

Una ricchezza di talentuosi membri della troupe e del cast aiutano a riportare in vita l’iconica famiglia, e l’emergente regina delle urla Jenna Ortega è forse la scelta perfetta per interpretare la figlia titolare di Gomez e Morticia.

Tuttavia, il pubblico ha una domanda prima di immergersi: quanti anni ha Wednesday Addams nella serie 2022?

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Quanti anni ha Wednesday Addams nella serie Netflix del 2022?

Mercoledì Addams ha 16 anni nella serie Netflix e il personaggio è interpretato da Jenna Ortega, un’attrice americana di 20 anni.

Sebbene abbia più di qualche anno in più del suo personaggio, Jenna è convincente come studentessa che sta affrontando con riluttanza il suo primo anno a Nevermore, un’accademia frequentata dai suoi genitori; è dove si sono incontrati per la prima volta e si sono innamorati.

Gomez (Luis Guzman) e Morticia (Catherine Zeta-Jones) sono determinati a portare la loro figlia a scuola e Wednesday non ha intenzione di restare a lungo, dicendo alla sua compagna di stanza Enid Sinclair (Emma Myers) che i suoi genitori l’hanno mandata lì solo perché vogliono che lei segua le loro orme.

Guardando indietro alle precedenti incarnazioni di mercoledì, aveva solo sei anni nella serie TV originale, mentre ne ha circa 12 o 13 in The Addams Family e Addams Family Values, pubblicati rispettivamente nel 1991 e nel 1993. È stata interpretata da Christina Ricci in entrambi i lungometraggi.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Questo post ha due scopi: 1) Per dirti da dove viene il nome Wednesday 2) Per informarti che Wednesday è ora in streaming. pic.twitter.com/0xWmPWzjcL — Netflix (@netflix) 23 novembre 2022

“La donna più bella che abbia mai incontrato”

A proposito di Christina, Jenna ha recentemente parlato con The Face e le è stato chiesto se avesse incontrato Christina, che come ora sappiamo interpreta Marilyn Thornhill nella serie.

“Oh mio Dio, la donna più adorabile che abbia mai incontrato, mai. Lei è la più bella. Christina, ha fatto una parte nel nostro spettacolo, è venuta durante le ultime due settimane di riprese. Non avevo niente da dirle, probabilmente è stata la cosa più imbarazzante che abbia mai provato in tutta la mia vita. A volte dicevo delle cose e lei diceva: “Ooh, uh, è… buio”. Cose del genere. Non sapevo come gestirlo”.

Ha continuato: “Da allora, abbiamo parlato e abbiamo avuto conversazioni davvero fantastiche. Anche quel giorno era super professionale, super dolce, conosceva i nomi di tutti. Non abbiamo mai parlato di mercoledì una volta.

Cast Netflix di mercoledì

Dai un’occhiata ai membri del cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Jenna Ortega nel ruolo di mercoledì Addams

Karina Varadi da mercoledì (bambina)

Christina Ricci nel ruolo di Marilyn Thornhill

Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams

Luis Guzman nel ruolo di Gomez Addams

Fred Armisen nel ruolo dello zio Fester, Gwendoline Christie nel ruolo di Larissa Weems

Oliver Wickham nel ruolo di Larissa (bambina)

Riki Lindhome nel ruolo della dottoressa Valerie Kinbott

Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin

Hunter Doohan nel ruolo di Tyler Galpin

Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe

Emma Myers nel ruolo di Enid Sinclair

Joy Sunday come Bianca Barclay

Musa Mostafa[a] nel ruolo di Eugene Otinger

Georgie Farmer nel ruolo di Ajax Petropolus

Naomi J. Ogawa nel ruolo di Yoko Tanaka,

Mercoledì è in streaming esclusivamente su Netflix.

