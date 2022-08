Quanti anni ha Terry Hu? L’attore di Age of Never Have I Ever e Zombies 3 ha esplorato

Da quando Never Have I Ever è iniziato su Netflix nel 2020, il film drammatico per adolescenti del liceo ha presentato ai fan una serie di volti nuovi con ogni serie di episodi.

La terza stagione non è diversa dall’arrivo sulla scena di un nuovo interesse amoroso per Devi e di una pletora di nuovi studenti di una ricca scuola privata.

Uno di questi nuovi studenti è Addison, interpretato dall’attore Terry Hu, ma cosa sappiamo di questo nuovo volto in Never Have Ever, dalla loro età e da Instagram ai ruoli precedenti?

Data di uscita e anteprima della trama della terza stagione di Never Have I Ever

La terza stagione di Never Have I Ever è arrivata su Netflix venerdì 12 agosto 2022.

In seguito agli eventi della seconda stagione, Devi e Paxton hanno ora ufficialmente una relazione e insieme, la coppia è l’argomento di discussione della scuola.

Tuttavia, Devi sente ancora che le manca qualcosa nella sua vita e iniziano a insinuarsi dubbi sulla sua relazione con Paxton e se dovrebbero davvero stare insieme.

Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo di un nuovo ragazzo sul blocco e, nonostante gli venga detto che è un po’ un cretino, Nirdesh – o Des in breve – si rivela tutt’altro che e diventa un potenziale quarto elemento di Never I Have Il triangolo amoroso di sempre esiste (meglio renderlo un quadrato ora).

Ad unirsi a Des come nuovo arrivato nella stagione 3 c’è Addison, un compagno di classe della sua ricca scuola privata, che rende rapidamente nota la loro presenza e attira l’attenzione di Fabiola.

Non l’ho mai fatto © Lara Solanki | Netflix

Incontra l’attore Terry Hu

Nato il 25 dicembre 1995, l’attore non binario Terry Hu ha 26 anni al momento dell’uscita della terza stagione di Never Have I Ever.

Secondo il loro profilo su LinkedIn, Terry è nato e cresciuto nel New Jersey prima di proseguire gli studi presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA), dove si sono laureati in neuroscienze tra il 2013 e il 2017.

Mentre una specializzazione in neuroscienze potrebbe non sembrare un percorso tradizionale verso la recitazione, Terry ha anche studiato teatro mentre frequentava l’UCLA, il che ha contribuito a dare il via alla loro successiva carriera di attore. Terry ha anche lavorato a diversi spot pubblicitari e ha anche qualche esperienza di modella.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Terry è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove pubblicano foto del dietro le quinte del loro lavoro. Al 16 agosto 2022, Terry ha poco più di 92.000 follower.

I precedenti ruoli di Terry Hu

Secondo IMDb, il primo ruolo di attore professionista di Terry Hu è arrivato nel cortometraggio del 2019 End of Summer, seguito da ulteriori apparizioni in cortometraggi in A Cure for All Things, Americanized e Scotty negli anni successivi.

Nel 2022, tuttavia, Terry ha guadagnato la sua grande occasione quando è apparso come l’alieno A-Spen nel film Disney+ Zombies 3.

Questo è stato seguito poche settimane dopo dalla loro apparizione televisiva di debutto in Never Have I Ever.

Zombie 3 © Disney | John Medland

Never Have I Ever stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 12 agosto 2022.

