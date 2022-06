Quanti anni ha Sarah Catherine Hook? L’attrice di Age of First Kill ha esplorato

Netflix può essere un ottimo posto per talenti recitativi relativamente sconosciuti per spiegare le ali e potenzialmente guadagnare riconoscimenti in tutto il mondo.

Questa è esattamente la prospettiva che devono affrontare le star della serie di vampiri soprannaturali First Kill, poiché molti dei membri del cast dello show stanno appena iniziando le rispettive carriere.

Ad aprire la strada in First Kill c’è Sarah Catherine Hook, ma cosa sappiamo dell’attrice: dalla sua età e dai social media ai ruoli passati?

First Kill è stato trasmesso su Netflix venerdì 10 giugno 2022.

Basato sull’omonimo racconto di Victoria Schwab, First Kill racconta la storia di un’adolescente vampira, Juliette, che deve compiere la sua prima uccisione per prendere posto nella sua potente famiglia di vampiri.

Juliette punta gli occhi su una nuova ragazza in città, Calliope, ma mentre Juliette si avvicina alla sua vittima, scopre che Calliope proviene da una famiglia di celebri cacciatori di vampiri.

Le cose si complicano ulteriormente quando i due iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altro, il che renderà decisamente più difficile uccidere l’altro.

Incontra Sarah Catherine Hook

Ad interpretare il ruolo della vampira Juliette è l’attrice Sarah Catherine Hook.

Nata il 21 aprile 1995 a Montgomery, in Alabama, Sarah Catherine Hook ha 27 anni dall’uscita di First Kill.

L’attrice originariamente aveva una passione per la musica e ha conseguito una laurea in musica in performance vocale: opera al SUNY Purchase College prima che il suo interesse per la recitazione fosse stuzzicato quando ha partecipato a un “intensivo estivo” organizzato dalla Atlantic Theatre Company.

Come molti attori dell’industria moderna, Sarah Catherine Hook è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove attualmente vanta più di 91.000 follower e conta dopo l’uscita della serie.

Ruoli precedenti esplorati

Sarah Catherine Hook ha iniziato la sua carriera di attrice professionista nel 2017 quando è apparsa nella serie TV Brunkala.

Da allora, l’attrice 27enne è apparsa in 12 ruoli fino ad oggi, con le sue apparizioni più importanti in artisti del calibro di Legge e ordine: SVU, Monsterland e la stagione 3 di Storia del crimine americano, andato in onda nel 2021.

Probabilmente il ruolo più importante di Sarah Catherine prima di recitare in First Kill di Netflix è arrivato nel film del 2021 The Conjuring: il diavolo me lo ha fatto fare in cui è apparsa come Debbie Glatzel.

First Kill è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 10 giugno 2022.

