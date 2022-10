Quanti anni ha Ruth Codd, l’astro nascente di The Midnight Club?

Netflix non è estraneo al casting e al lancio di nuove stelle alla ribalta – e un’aggiunta a quella lista è Ruth Codd nel nuovo horror per adulti The Midnight Club.

La piattaforma di streaming ha già sostenuto le carriere di giovani attori amati nel genere horror, come ad esempio Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard in Stranger Things.

Dopo il successo di The Haunting Of Hill House e Midnight Mass, Mike Flanagan torna a un altro adattamento del libro, questa volta con un cast fresco insieme alle interpretazioni degli ospiti di volti familiari Henry Thomas e Robert Longstreet.

Un nuovo volto degno di nota in The Midnight Club è Ruth Codd, che interpreta Anya. I fan di Flanagan sono ansiosi di saperne di più sulla nuova attrice, dal suo seguito su TikTok ad altri ruoli.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Flanagan ha avuto ancora una volta libero sfogo per adattare un romanzo horror a sua scelta, questa volta optando per The Midnight Club di Christopher Pike, pubblicato nel 1994. La serie omonima è stata rilasciata su Netflix il 7 ottobre 2022 e comprende dieci spaventosi episodi.

La serie segue Ilonka (Iman Benson) e il suo periodo al Brightcliffe Hospice, un luogo in cui gli adolescenti malati terminali possono vivere i loro ultimi giorni. Fa amicizia con un gruppo di otto coetanei, che partecipano a riunioni segrete per condividere storie spaventose come membri del Midnight Club.

Ilonka condivide una stanza con Anya e la coppia stringe un’improbabile amicizia di fronte alla morte. Anya è un’adolescente ribelle, fredda ma leale. I coinquilini formano un legame profondo mentre Ilonka tenta di salvare la vita di Anya attraverso ogni mezzo sacrificale possibile.

Eike Schroter/Netflix © 2022

Chi è Ruth Codd?

All’età di 26 anni, Ruth Codd è la più anziana delle sue co-protagoniste di Netflix e ha qualche anno sul suo affascinante personaggio Anya, che si presume abbia tra i 17 ei 19 anni.

Prima del suo debutto in The Midnight Club, Ruth Codd era nota per i suoi contenuti sui social media. La sua presenza su TikTok e Instagram ha portato Codd alla ribalta prima della presentazione dei suoi talenti da parte di Flanagan.

Tuttavia, Teen Vogue riferisce che dalla sua esibizione come attore, la stella nascente ha cancellato il suo account TikTok in cui sosteneva la consapevolezza della disabilità, condivideva consigli per il trucco e generalmente divertiva i suoi follower.

Codd è stato ora scelto per la prossima miniserie Netflix di Flanagan, attualmente in fase di post-produzione. Intitolata Fall Of The House Of Usher, la serie è basata sulle opere di Edgar Allan-Poe ed è probabile che sia un altro successo horror per la piattaforma di streaming.

Eike Schroter/Netflix © 2022

Le reazioni dei fan alla performance di Codd

L’attrice irlandese è stata elogiata per la sua interpretazione e applaudita dai fan della serie per numerosi motivi. Lei stessa amputata, la sua interpretazione di Anya è stata riconosciuta per la sua autenticità poiché rappresenta attivamente la sua comunità sullo schermo e fuori.

Un fan ha dichiarato su Twitter: “Fantastico quanti attori per la prima volta sono in The Midnight Club e si sono assicurati di scegliere un amputato per Anya. Ruth Codd è stata assolutamente uccisa.

Un altro ha persino proclamato che Flanagan dovrebbe vincere un Emmy. Hanno scritto: “Spero davvero che Mike Flanagan vinca un Emmy per l’episodio Anya di The Midnight Club. Non ho mai pianto così per un episodio di TV. È così bello e straziante”.

Un fan dubitava che Codd non avesse mai recitato prima, twittando: “Il Midnight Club è la prima cosa in cui Ruth Codd abbia mai recitato? Incredibile. È eccezionale come Anya.

Sembra che i fan non vedano l’ora di vedere di più di Ruth Codd.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

In altre notizie, Dov’è la vera casa di The Watcher e cosa le è successo?