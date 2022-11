Quanti anni ha l’attrice di Enid di mercoledì?

Nel corso degli anni, Netflix e la sua moltitudine di contenuti hanno offerto agli attori emergenti una piattaforma per mostrare il proprio talento.

L’ultima serie dello streamer, Wednesday, ne è un perfetto esempio in quanto presenta un cast di giovani attori, molti dei quali stanno solo muovendo i primi passi nel settore.

Una delle star emergenti della serie è stata l’attrice di Enid Emma Myers, ma cosa sappiamo di lei – dalla sua età e presenza sui social media ai suoi ruoli precedenti?

Incontra Enid Sinclair di mercoledì

Enid Sinclair viene presentato nell’episodio di apertura di mercoledì quando il protagonista Addams viene portato per la prima volta alla Nevermore Academy.

Lei è la coinquilina di Wednesday e le due non potrebbero essere più diverse.

Enid è un lupo mannaro di San Francisco e ha portato con sé il sole californiano a Nevermore poiché è estremamente brillante, frizzante e ottimista, proprio l’opposto del mercoledì cinico e privo di emozioni.

Ci sono tensioni immediate tra Enid e Wednesday mentre le loro diverse personalità si scontrano, ma con il progredire della serie, inizia a formarsi un forte legame tra i due.

Mercoledì © Netflix

Incontra l’attrice Emma Myers

Ad assumere il ruolo di Enid in Wednesday è l’attrice Emma Myers.

Secondo quanto riferito, Emma Myers è nata il 2 aprile 2002, il che le renderebbe 20 anni a partire dal rilascio di mercoledì nel novembre 2022.

Secondo i post sull’account Instagram di Emma, ​​l’attrice ha due sorelle, una delle quali si chiama Isabel.

Nonostante la sua giovane età, Emma ha già più di un decennio di esperienza nella recitazione poiché i suoi primi ruoli sono arrivati ​​nel 2010, quando avrebbe avuto solo otto anni, e dal 2020 è una presenza fissa nel mondo del cinema e della TV.

Come molti attori dell’industria moderna, Emma ha una presenza notevole sui social media, principalmente su Instagram dove vanta più di 230.000 follower, un numero che è salito alle stelle da mercoledì rilasciato poiché ne aveva solo 28.000 prima dell’arrivo dello spettacolo.

I precedenti ruoli di Emma Myers

Come accennato, la carriera di attrice di Emma è iniziata nel 2010, quando è apparsa in una manciata di ruoli minori nel film Letters To God, nella serie TV The Glades e nel cortometraggio Crooked.

Nel 2020, la carriera di attore di Myers è ricominciata con ruoli in arrivo nella serie TV The Baker And The Beauty, Dead Of Night, A Taste Of Christmas e nel film del 2021 Girl In The Basement.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

