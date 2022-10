Quando ti piace davvero uno spettacolo, a volte i personaggi possono arrivare a sentirsi come una seconda famiglia. Sintonizzarsi sugli episodi può diventare un conforto e, nel caso di Family Reunion, i McKellan occupano sicuramente un posto speciale nel cuore di molti spettatori.

Creata da Meg DeLoatch, la sitcom americana ha iniziato a trasmettere in streaming su Netflix nel luglio 2019 e ha offerto tre parti con la sua prima stagione, presentando al pubblico l’adorabile famiglia.

Il fandom è cresciuto con il passare delle parti e delle stagioni e gli spettatori avranno tutti i loro personaggi preferiti personali.

Per alcuni, non c’è dubbio che Ami – il suo vero nome è Amelia Nicole – sia proprio in cima alla lista. Ora che la terza stagione è stata presentata in anteprima, i fan hanno di nuovo lo spettacolo in testa e si chiedono quanti anni abbia l’attrice Ami di Family Reunion…

Quanti anni ha l’attrice Ami di Family Reunion?

Jordyn Raya James ha 12 anni ed è nata il 22 ottobre 2010.

L’attrice americana ha interpretato la figlia più giovane di Cocoa e Moz dall’inizio dello spettacolo.

Variety riporta che il personaggio di Ami aveva 8 anni nella prima stagione e la sitcom affronta il passare del tempo all’interno dello show, quindi è probabile che il personaggio abbia più o meno la stessa età nella terza stagione dell’attrice nella vita reale.

Il ruolo più importante della carriera della stella nascente finora è senza dubbio Ami, ma ha anche recitato nelle serie TV Homecoming (interpretava Ella Belfast), Five Points (Mimi), ed è anche apparsa come se stessa in Game On! Un evento crossover comico.

“Lei è impertinente e prepotente”

Alexis Joy VIP Access ha parlato con Jordyn l’anno scorso e le ha chiesto qual è la sua parte preferita dell’interpretare Ami:

“La cosa che preferisco dell’interpretare Ami è che è un personaggio divertente. È impertinente e prepotente con i suoi fratelli e Ami assume parte dell’atteggiamento di M’Dear (Loretta Devine), quindi posso prendere spunto dalla signora Loretta Devine!

Le è stato anche chiesto di cosa vorrebbe trattasse un potenziale spin-off di Ami.

“Se ci fosse uno spin-off su Ami, si chiamerebbe totalmente Ami and Her Adventures”, ha affermato. “Riguarderebbe Ami e le sue amiche o nuove esperienze mentre le incontra.

Family Reunion è stato rinnovato per la stagione 4?

No, The Hollywood Reporter ha precedentemente riportato che la terza stagione è l’ultima stagione di Family Reunion.

Sebbene le prime due stagioni siano state divise in parti, questo non è il caso della terza stagione, che offre solo 10 episodi in totale. Tutti loro sono stati presentati in anteprima su Netflix lo stesso giorno giovedì 27 ottobre 2022.

Family Reunion è in streaming esclusivamente su Netflix.

